Natty Tardive, Patricia, Florence, Paul, Stella/ Ex moglie e figli Jean Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo, l’attore francese morto oggi a 88 anni, oltre ad aver costruito una carriera brillante, ha avuto una vita sentimentale ricca d’amore. L’attore, infatti, si è sposato diverse volte e ha avuto quattro figli, nati da due diverse relazioni. Il primo matrimonio di Jean-Paul Belmondo risale al 4 dicembre 1952 la ballerina Élodie Constantin. Dal matrimonio tra l’attore e la ballerina nacquero tre figli: Patricia (1958), Florence (nata nel 1960) e Paul Alexandre (nato nel 1963), prima pilota automobilistico e poi proprietario di una squadra che gareggia nella 24 Ore di Le Mans.

Durante la propria vita, però, Belmondo ha dovuto affrontare il dolore più grande per un genitore come la perdita di un figlio. Nel 1994, infatti, la primogenita Patricia è deceduta in un incendio. Il matrimonio con Élodie Constantin, però, era finito anni prima. Nel 1966, dopo il divorzio, l’attore francese ebbe una storia con Ursula Andress che durò fino al 1972.

L’amore tra Natty Tardive e Jean-Paul Belmondo

Successivamente, Jean-Paul Belmondo ha avuto un’altra importante storia d’amore coronata dal matrimonio e dalla nascita di una figlia. Nel 2002, infatti, dopo tredici anni di convivenza, l’attore francese sposò Natty Tardivel. La coppia pronunciò il fatidico sì a Parigi, ma sei anni dopo arrivò il divorzio.

Dall’amore tra Natty Tardivel e Belmondo è nata Stella, nel 2003. Grande amori e un grande dolore, dunque, nella vita di Jean-Paul Belmondo che è stato una vera icona del cinema francese. «Mio padre ha avuto una vita spericolata, al cinema, sempre nei panni del ragazzaccio virile, dal pugno e lo schiaffo facile, anche con le donne, ma nella vita era una pasta d’uomo, un padre tenero, sempre pronto allo scherzo», raccontava Paul Belmondo, figlio dell’attore nel 2018 come si legge su Vanity Fair.

