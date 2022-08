Navas al Napoli?/ Calciomercato news, Fabian Ruiz può andare al Paris Saint-Germain

Calciomercato news, passi avanti riguardo all’arrivo di Navas al Napoli

La situazione relativa al portiere continua a tenere banco in casa partenopea dove si registrano novità interessanti in merito al possibile passaggio di Keylor Navas al Napoli entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato. Preso Sirigu a parametro zero e non del tutto convinti dalle prestazioni di Alex Meret, in bilico tra il rinnovo e l’addio, i campani sarebbero ora vicini ad accaparrarsi pure il costaricense attualmente ancora sotto contratto con il Paris Saint-Germain dove non è più il titolare a causa di Gianluigi Donnarumma.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa francese di FootMercato, il trentacinquenne ex Real Madrid starebbe trattando con il PSG per risolvere il contratto ed ottenere una buonuscita da 7/8 milioni di euro, così da ottenere comunque lo stipendio annuale che avrebbe dovuto ricevere in caso di permanenza a Parigi. Una volta risolto il rapporto coi francesi, allora Navas sarà libero di poter firmare con la società del patron Aurelio De Laurentiis dove lo attende un biennale da 3,5 milioni di euro all’anno più bonus.

Calciomercato news, Navas al Napoli e Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain

Le chances di vedere Keylor Navas al Napoli in questa fase finale del calciomercato estivo sembrano quindi molto buone. Lo stipendio da versare all’estremo difensore nei due anni di contratto che dovrebbe trascorrere ai piedi del Vesuvio dovrebbe inoltre essere alleggerito dal Decreto Crescita. L’arrivo di Navas sbloccherebbe inoltre anche l’addio di Fabian Ruiz proprio in direzione PSG sebbene i francesi debbano prima risolvere anche il contratto di Herrera e cedere Leandro Paredes alla Juventus per poter far spazio allo spagnolo.

