Navas al Napoli?/ Calciomercato news: Fabian Ruiz verso il PSG e Meret è in partenza

L’arrivo di Keylor Navas al Napoli entro la chiusura di questa sessione estiva di calciomercato andrebbe a sistemare la situazione tra i pali per l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti per la stagione appena cominciata. Tesserato lo svincolato Salvatore Sirigu, gli azzurri puntano ad un nuovo estremo difensore che possa giocarsi il posto da titolare in porta con Alex Meret. Il costaricense è in uscita dal Paris Saint-Germain dove il numero uno è diventato l’italiano Gianluigi Donnarumma.

Al momento il problema principale sarebbe rappresentato dall’ingaggio troppo elevato di Navas, ben 9 milioni di euro che il PSG dovrebbe pagare almeno in parte se i partenopei alzeranno l’offerta per aggiudicarselo. Stesso discorso per Kepa del Chelsea, e motivo per il quale si sta puntando su Navas, mentre il PSG sarebbe interessato ad accaparrarsi Fabian Ruiz. Il Napoli si sta assicurando un sostituto dello spagnolo con Tanguy Ndombele in arrivo dal Tottenham ma i francesi non stanno affondando il colpo rispetto alla richiesta da 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore.

In caso di approdo di Keylor Navas al Napoli in questi frenetici giorni di calciomercato estivo, l’azzurro Alex Meret potrebbe anche decidere di salutare i campani. Il venticinquenne Campione d’Europa con la Nazionale italiana non sarebbe inoltre molto propenso a firmare il rinnovo visti i rumors su un altro portiere e sarebbe pronto a valutare eventuali offerte per salutare i partenopei.

