Nave italiana attaccata da pirati in Messico/ “Remas” derubata: due feriti a bordo

Una nave italiana attaccata dai pirati nel Golfo del Messico: non è la sinossi di un libro d’avventura a lieto fine ma quel che è accaduto all’imbarcazione “Remas“, dove l’equipaggio è stato assalito da un commando di 7-8 pirati secondo quanto riportato da “La Repubblica”. Due italiani sarebbero rimasti feriti durante l’aggressione che ha visto la nave depredata dai corsari: uno sarebbe stato colpito in testa con un oggetto contundente, l’altro è rimasto ferito al ginocchio da un colpo esploso con un’arma da fuoco, ma entrambi i connazionali stando alle prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. L’azione dei pirati è stata ben architettata fin nei dettagli: i bucanieri hanno raggiunto la Remas sfruttando dei barchini veloci poi, una volta saliti a bordo, hanno aperto il fuoco contro l’equipaggio.

NAVE ITALIANA ATTACCATA DA PIRATI NEL GOLFO DEL MESSICO

Come nella più classica delle azioni piratesche, l’obiettivo dei filibustieri che hanno preso d’assalto la nave italiana Remas nel Golfo del Messico era quello di arraffare un bottino corposo, e così è stato. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, al momento dell’assalto si trovavano a bordo dell’imbarcazione italiana 35 persone, compreso un ufficiale della Marina mercantile messicana, che si è poi occupato di coordinare i contatti con le autorità locali. I nostri due connazionali feriti, dopo aver ricevuto le prime cure, sono stati sbarcati nel vicino porto di Ciudad del Carmen, dove la Remas è arrivata scortata da un’unità militare messicana. Lì l’imbarcazione ha trovato ad attenderla il personale medico allertato per soccorrere i due marittimi.

