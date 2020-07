Naya Rivera, struggente omaggio della mamma di Cory Monteith/ “Uniti per sempre”

La morte di Naya Rivera ha sconvolto tutti. Il corpo dell’attrice di Glee è stato ritrovato il 13 luglio, giorno del settimo anniversario della morte di Cory Monteith. Una coincidenza che ha portato a profonde riflessioni da parte dei fans della famosa serie tv e che ha scosso profondamente la mamma dell’attore morto sette anni fa che ha omaggiato Naya Rivera con uno struggente messaggio in cui si confondono il dolore per la perdita del figlio e di Naya e l’amore per entrambi. “Per gli ultimi sette anni il 12 luglio ha spezzato i nostri cuori in modo devastante. Non ci sono abbastanza parole per descrivere il dolore che stiamo provando, abbiamo il cuore spezzato per la perdita di Naya Rivera”, ha scritto la signora Ann McGregor come fa sapere il Daily Mail.

MORTE NAYA RIVERA: L’OMAGGIO DELLA MORTE DI CORY MONTEITH COMMUOVE I FAN

Sono giorni di dolore per tutti i fans di Glee che, dopo aver pianto la morte di Cory Monteith, piangono anche quella di Naya Rivera il cui corpo è stato ritrovato nel lago Piru. E’ un lungo messaggio di amore e dolore quello scritto da Ann McGregor che si lascia andare alle emozioni. “Naya, Cory ti amava così tanto. Ha amato la tua amicizia più di quanto tu possa mai sapere. Dalle risate che hai condiviso, alla forza che gli hai dato quando ne aveva più bisogno. Cory ti adorava davvero. Ammirava il tuo incredibile talento, hai dato tutto quello che avevi ad ogni esibizione; lo schiaffo nell’auditorium era una delle sue storie preferite da condividere. Una volta hai detto che Cory era come un membro della tua famiglia; sarai sempre una parte della nostra famiglia. Ti porteremo nei nostri cuori per sempre. Ci manchi“, scrive la mamma di cory Monteith. Infine dice: “Ora voi amici siete riuniti per l’eternità. Mandiamo tutto il nostro amore e la nostra forza al tuo bellissimo ragazzo, alla tua famiglia, agli amici e ai fan”.





