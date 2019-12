NCIS 16/ Anticipazioni 21 dicembre: Gibbs e Fornell a caccia di ladri killer

NCIS 16, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, sabato 21 dicembre 2019, andranno in onda due nuovi episodi di NCIS 16 in replica. Saranno il quarto e il quinto, dal titolo “Il terzo incomodo” e “Schegge di memoria“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: la squadra indaga sulla morte di Davis Mooney, un uomo trovato morto nella sua vasca idromassaggio due settimane dopo il delitto. Secondo i vicini di casa, si trattava di un uomo affascinante in grado di far perdere la testa anche alle donne sposate del quartiere. Una testimone rivela inoltre di aver visto un secondo uomo uscire dalla casa di Mooney, che stando alle dichiarazioni della moglie stava lavorando ad un libro su un pericoloso serial killer che non uccide più da diversi anni. Intanto, Torres (Wilker Valderrama) accetta l’invito di Palmer a trascorrere una serata insieme, ma i due sono costretti a passare alle mani quando vengono presi di mira da due balordi. Seguendo la pista del killer, la squara scopre invece che il Dentista potrebbe essere Dave Reynolds, che tuttavia sembra avere un alibi. Kasie (Diona Reasonover) però scopre che all’interno della vasca di Mooney ci sono delle tracce riconducibili alla moglie di Dave, così lo incastra. Dopo una notte trascorsa ad ubriacarsi, Torres si presenta a casa di Bishop (Emily Wickersham) e le rivela che il suo malumore è dovuto al fatto di aver rotto un paio di occhiali che Reeves gli ha regalato in passato, l’unico ricordo dell’amico scomparso. Quando due giovani ladri saltano in aria a causa di un pacco bomba, le indagini si concentrano su Todd Nicholas (Cameron Radice), la potenziale vittima. McGee (Sean Murray) scopre con entusiasmo che si tratta del marito di Sheba (Tara Holt), una nota star della tv che segue da tempo. Entrambi però scaricano il sospetto sull’altro. Intanto, Kayla (Naomi Grace) chiede l’aiuto di Gibbs (Mark Harmon) perchè convinca il padre a tornare al lavoro, anche se Vance (Rocky Carroll) cerca di prendere tempo. Il direttore però cambia idea quando in clinica conosce Mallory (Dionne Gipson), una donna affascinante. Il resto della squadra invece segue le tracce di Finnick (J.D. Walsh), uno dei fan di Sheba che crede di avere una relazione con lei. Una seconda esplosione però spinge Gibbs a credere che l’assassino sia l’ex Marine Davide West (Zach Tinker), riuscendo a fermare un terzo attacco. Vance intanto non sospetta che Mallory stia lavorando in realtà per l’agente Clark (Scott William Winters).

NCIS 16 ANTICIPAZIONI DEL 21 DICEMBRE 2019

EPISODIO 4, “IL TERZO INCOMODO” – Gibbs ha la necessità di allontanarsi dal lavoro per qualche tempo e così decide di concedersi un periodo di riposo nella sua baita in montagna. Viene raggiunto però da Fornell e Brooks, che ingaggeranno poi uno scontro per stabilire chi dei due conosca meglio Jethro. Il gruppetto si ritroverà poi a seguire le traccedi un pericoloso ladro che è fuggito con il bottino, rubando persino un aereo della Marina. Si scopre però in seguito che l’uomo potrebbe essere morto durante il volo, a causa della mancanza di ossigeno. Bishop tuttavia crede che sia ancora vivo e in seguito la squadra scoprirà che si potrebbe trovare addirittura nei pressi della baita di Gibbs.

EPISODIO 5, “SCHEGGE DI MEMORIA” – Un nuovo caso permette alla squadra di indagare su un delitto avvenuto quasi 50 anni prima. Una vecchia registrazione di un luogotenente mette infatti in dubbio che l’uomo accusato del suo delitto, da decenni in carcere, sia davvero colpevole. Quando Gibbs e McGee tentano di far parlare il presunto assassino, scoprono tra l’altro che l’aggressione fatale sulla vittima potrebbe essere avvenuta per motivi razziali, anche se fra i due uomini c’era sempre stato un legame di profonda amicizia.



