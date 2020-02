NCIS 16/ Anticipazioni 8 febbraio: Gibbs coinvolto in un caso?

NCIS 16, DOVE SIAMO ARRIVATI?

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, sabato 8 febbraio 2020, andranno in onda due episodi in replica di NCIS 16, la serie tv crime. Saranno l’ottavo e il nono, dal titolo “Fuoco amico” e “Dove eravamo rimasti“. I fan di Gibbs, il protagonista interpretato da Mark Harmon, rimarranno un po’ delusi nel vedere che non si tratta delle puntate inedite. Tuttavia, il salto di programmazione di FBI 2, previsto per stasera, permetterà agli appassionati della serie di fare un piccolo ripasso di quanto accaduto nel sedicesimo capitolo. Si tratta tra l’altro di due puntate più che interessanti, sia perchè la squadra seguirà come sempre dei nuovi casi di omicidio, sia perchè avremo modo di seguire Torres più da vicino. Nulla che riguardi la relazione fra il personaggio di Wilmer Valderrama e Bishop, interpretato da Emily Wickersham, visto che nel primo dei due appuntamenti vedremo la biondina del team fare coppia con McGee, alias Sean Murray, e in viaggio verso l’Aghanistan. Il Paese farà poi da filo conduttore per il secondo caso della serata, che questa volta punta dritto verso Gibbs. Il nostro gelido Jethro infatti prenderà a cuore l’arresto della figlia di un vecchio amico, finendo così per scoprire che la donna potrebbe essere vittima del fidanzato. Non dovremo attendere comunque molto prima di vedere il legame fra Nick e Ellie procedere verso il passo successivo. Niente fidanzamento, però, solo una piccola dimostrazione per entrambi di come potrebbero tranquillamente creare una famiglia insieme.

Come sanno i telespettatori che hanno seguito gli appuntamenti in precedenza, la stagione non ci mostrerà comunque un bacio fra i due protagonisti. La parentesi rosa è rimandata, anche perchè il sedicesimo capitolo si concluderà con il ritorno di Ziva David nelle vite dei nostri eroi. La presenza di Cote de Pablo sarà uno dei leit motiv principali della diciassettesima stagione e metterà a dura prova l’animo rigido del nostro Gibbs. Per adesso dovremo accontentarci più che altro di vedere Kasie (Diona Reasonover) all’opera, scoprire quali punti in comune abbia con la scienziata precedente, Abby Sciuto (Pauley Perrette). L’addio dell’eccentrica analista ha messo in ginocchio i fan di tutto il mondo e siamo in attesa di scoprire quali nuove avventure televisive riporteranno l’attrice sul piccolo schermo. Per adesso tuttavia dovremo solo seguire Kasie al lavoro, mentre otteniamo piccoli e deboli dettagli sulla sua vita privata. Come è già accaduto in passato con le altre new entry, ci sarà di sicuro il tempo e il modo di metterla al centro di un caso.

NCIS 16 ANTICIPAZIONI DELL’ 8 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 8, “FUOCO AMICO” – La squadra indaga sul ritrovamento di un corpo nella palude, uccisa diversi giorni prima. Identificato come un ufficiale della Marina, si scoprirà in seguito che in realtà la vittima potrebbe aver rubato l’identità di Granger. Solo l’autopsia di Palmer e Ducky rivelerà la sua vera identità: un informatico che si è introdotto in Caserma con il tesserino di Granger. Il collegamento fra la vittima e una lista di diversi militari uccisi all’estero, spingerà Gibbs e gli altri a fare i conti con l’Afghanistan.

EPISODIO 9, “DOVE ERAVAMO RIMASTI” – Tre anni dopo il furto in casa di un Ammiraglio, la figlia di un amico di Gibbs viene rilasciata dal carcere. Le prove nei suoi confronti erano schiaccianti e ora Jethro vuole essere sicuro che non si cacci di nuovo nei guai. Anche se non esclude che Angie possa essere solo una vittima, visto che chi ha fatto il colpo con lei è fuggito con il bottino. La situazione si complica quando Angie si incontra con una ex compagna di cella, a sua volta seguita a vista da un detective privato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA