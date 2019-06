NCIS 16/ Anticipazioni del 2 giugno 2019: Bishop e Torres mai così vicini

NCIS 16, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 2 giugno 2019, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 16 in prima Tv assoluta. Sarà il 10°, dal titolo “Il dono“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana:tre anni prima, l’allarme permette all’Ammiraglio Padgett (James MacDonald) di svegliarsi in tempo per sorprendere un ladro in casa sua. Dopo essere riuscito a farlo fuggire, si accorge che gli sono stati rubati dei documenti importanti dalla cassaforte. Le telecamere invece gli permettono di realizzare che è la figlia di un vecchio amico di Gibbs (Mark Harmon) a fare da palo al complice. Nel presente, Gibbs decide di sorvegliare la ragazza una volta uscita dal carcere. Angie (Cassi Thomson) ai suoi occhi potrebbe essere innocente, visto che il suo complice di allora l’ha abbandonato con diverse migliaia di dollari. Con l’aiuto di McGee (Sean Murray), Gibbs inizia a seguire il mezzo anonimo su cui è salita e la segue all’interno di un negozio. Intanto, McGee invia a Kasie (Diona Reasonover) una foto della possibile complice di Angie per ottenere un riconoscimento. In seguito, Gibbs decide di coinvolgere Sloane (Maria Bello) per capire i motivi che hanno spinto Agie a non accettare il patteggiamento. A sfavore della ragazza però c’è un precedente a New York, dettaglio che consentirà a Jackie di avvicinarsi a lei senza destare sospetti. Kasie scopre invece che la donna vista in compagnia di Angie c’è Lanny (Miriam A. Hyman), una ex compagna di cella che da cinque mesi è in libertà vigilata.

Quest’ultima inoltre è seguita da un detective privato. Più tardi, Torres (Nick Valderrama) e Bishop (Emily Wickersham) si rendono conto che il detective si è introdotto in assenza di Angie nella palazzina in cui vive la ragazza. Grazie alla testimonianza di Lanny, McGee scopre invece che la ragazza ha già avuto delle relazioni dubbie in passato. Bishop invece risale ad un numero di telefono chiamato da Angie in presenza di Sloane, risalendo a Lew Nolte (Jeff Pierre), un ragazzo che in passato è stato associato come sospettato al caso di furto. Lanny decide poi di aiutare Angie a raggiungere un casa sperduta nei boschi e all’interno scoprono la presenza di un cadavere. Secondo la ragazza si tratta dei resti mummificati del suo ex fidanzato JT. Le ricerche della squadra confermeranno i suoi sospetti: Nolte viene considerato ancora di più come il presunto colpevole sia del furto che del delitto. Grazie al suo intuito, McGee invece inizia a credere che Padgett potrebbe essere il vero responsabile del tutto, dato che potrebbe aver assoldato il detective per rintracciare JT e riavere la refurtiva. La pista tuttavia riconduce ancora una volta a Nolte, visto che lui e JT hanno fatto il militare assieme. Gibbs decide quindi di coinvolgere Angie per incastrare Lew, creando un inganno alle sue spalle. Dopo aver confessato tutto, Nolte viene arrestato.

NCIS 16, ANTICIPAZIONI DEL 2 giugno 2019

EPISODIO 10, “IL DONO” – La squadra è ormai vicina alle vacanze e ognuno di loro ha organizzato qualcosa di speciale per stare un po’ con le rispettive famiglie. Gibbs però decide di richiamare tutti a raccolta quando un veterano della Marina viene ucciso: il caso viene aperto nell’immediato e McGee, Bishop e Torres decidono di mettere da parte i loro impegni. Il caso prenderà una piega inaspettata quando verrà trovato un neonato appena nato, di cui non si conosce l’identità e che non può essere collegato in apparenza ad alcuna famiglia. Data la sua recente esperienza come padre, sarà McGee ad essere inquadrato subito come possibile custode del bambino. Gli eventi tuttavia spingeranno Bishop e Torres a prendersene cura in prima persona e forse a valutare la possibilità che un giorno entrambi possano diventare genitori. Sappiamo che la traccia romantica fra i due protagonisti è ormai stata delineata fin dall’arrivo di Torres nella serie tv: quanto tempo ci metterà prima di conquistare il cuore di Bishop?



