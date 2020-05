NCIS 17/ Anticipazioni 1 maggio: Bishop e Torres, storia d’amore interrotta?

Pubblicità

NCIS 17, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 1 maggio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 17 in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo “Tutto esaurito“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: la famiglia di Trey dà una festa in occasione della sua uscita dal carcere. Il festeggiato però viene ucciso e la squadra di Gibbs (Mark Harmon) viene chiamata per indagare. La madre René rivela a Bishop (Emily Wickerman) che Trey era finito in carcere per rapina a mano armata e che dietro le sbarre era cambiato: voleva ritornare alla sua vecchia vita. Palmer (Brian Dietzen) trova invece dei peli di cane sul corpo della vittima, uccisa con un coltello artigianale. In seguito, la squadra scopre che in realtà Trey era rimasto coinvolto ad una rissa in prigione. Un testimone rivela poi che la vittima è stato visto spesso in un bar con Dante Brown (Devale Ellis), un ex carcerato amico di Kasie (Diona Reasonover).

La scienziata viene trovata infatti a casa con lui al momento dell’arresto: è sconvolta e non crede che Dante sia colpevole. Nega anche la possibilità che i peli ritrovati sulla scena del crimine siano quelli del cane di Brown, ma scopre che non è così. Cerca però di convincere Bishop e Torres (Wilmer Vilderrama) di credere alla versione di Dante, ovvero che non è stato lui ad aggredire Trey durante il carcere. Kasie invece trova l’arma del delitto nella cuccia del cane di Dante e decide di nasconderla per qualche tempo a Bishop. Poi confessa tutto a Gibbs non appena trova la conferma che il sangue sull’arma è quello di Trey.

Nemmeno Gibbs però crede che Dante sia colpevole, mentre il resto della squadra è convinta del contrario. Kasie è afflitta: crede che i colleghi non stiano prendendo la cosa sul serio e Vance (Rocky Carroll) la riprende duramente. McGee (Sean Murray) scopre inoltre grazie ai video che Dante ha davvero aggredito Trey mentre si trovavano dietro le sbarre. Bishop però ascolta delle conversazioni fra ex detenuti e scopre che Trey era coinvolto nel riciclaggio di denaro sporco che avviene in carcere. Qualcuno ha cercato di incastrare Dante, come sospettava Kasie. Le indagini si concentrano su un Sergente del penitenziario: la scienziata trova una corrispondenza fra i peli del suo cane e quelli ritrovati su Trey. L’ufficiale viene messo alle strette: Trey sapeva del riciclaggio di denaro e ha voluto metterlo a tacere. Per sviare i sospetti, ha fatto ricaderel a colpa su Dante, cancellando la data sulla rissa avvenuta fra lui e la vittima qualche mese prima. A fine caso, Dante viene rilasciato e Kasie si scusa per aver dubitato della sua innocenza per qualche tempo. Decide così di aiutarlo a fargli ottenere il suo primo lavoro da uomo libero.

NCIS 17, ANTICIPAZIONI DELL’1 MAGGIO 2020

EPISODIO 7, “TUTTO ESAURITO” – Un marine viene ritrovato morto in un porcile, parzialmente mangiato. La famiglia proprietaria della fattoria si trovava in vacanza in quel periodo e non è chiaro come mai Alex Shaw si trovasse sul posto. Analizzando la sua stanza d’hotel, la squadra scopre la presenza di diverse telecamere nascoste. Il deputato Eric Riley, amico della vittima, confessa poi di aver chiesto a Shaw di indagare su chi lo stava ricattando. Qualcuno infatti gli ha inviato un video compromettente con una donna e crede che l’evento e la morte di Shaw siano collegati. Intanto, Torres si incontra a cena con la fidanzata Elena Devol. Quest’ultima ha un figlio, Richard, un Sergente che sta frequentando Bishop. Quando i quattro si incontrano per caso al ristorante, Bishop e Torres vivono un momento di forte imbarazzo.



