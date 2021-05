NCIS 18/ Anticipazioni episodio oggi 7 maggio: dov’è Merriweather?

NCIS 18, anticipazioni episodio oggi, 7 maggio

La testa del serpente, questo è il titolo dell’episodio di NCIS 18 che andrà in onda questa sera su Rai2 per la felicità dei fan. A quanto pare la rete giovane di casa Rai ha deciso di continuare la messa in onda delle serie tv anche per questo mese ma presto tutto cambierà e sentiremo ancora parlare di repliche e vecchi film con l’appuntamento rimandato poi a settembre e al prossimo autunno. Ma cosa vedremo fino al momento dell’arrivederci? La prima risposta arriverà proprio oggi, 7 maggio, quando a partire dalle 21.10 circa andrà in onda il nuovo episodio della serie con Mark Harmon in cui non mancheranno le implicazioni personali soprattutto quando arriva il momento di stringere la cinghia intorno al collo del boss della droga che ha causato l’overdose ad Emily, la figlia di Tobias.

NCIS 18, Dov’è Merriweather? Gibbs ancora a caccia del narcotrafficante ma..

La loro caccia sembra ormai alle battute finali e sarà a quel punto che Gibbs e Fornell dovranno fare i conti con alcuni nuovi pezzi da aggiungere al loro quadro: dove si nasconde il boss che spaccia oppioidi contraffatti e come trovarlo? Ormai da tre mesi Fornell ha abbandonato l’amico che, però, dal canto suo ha deciso di non arrendersi con un solo obiettivo ovvero quello di chiudere il caso. Il rischio, in caso contrario, è che il caso possa passare nelle mani della DEA diventando una delle indagini pronte a rimanere appese nel nulla. Nella puntata di oggi di NCIS 18 dall’altra parte c’è Jethro che riesce a ritrovare l’amico che è diventato un infiltrato nella gang che fa capo allo spacciatore Merriweather (interpretato da Nick Boraine). A completare il quadro ci penserà proprio il padre di Emily che ha lasciato dietro di sé alcuni indizi compresa una foto del misterioso boss. Come se questo non bastasse sembra proprio che tra gli indizi ci sia anche un campione di nuove pasticche che si riveleranno essere letali.

Le indagini su Rio portano a…

Durante il nuovo episodio di NCIS 18, infine, Gibbs chiederà alla sua squadra di esaminare il sottufficiale Rico che è stato denunciato proprio perché accusato di essere uno spacciatore part-time e così la squadra è andata a cercarlo. Solo che non sono riusciti a trovarlo ma, in cambio, hanno trovato il suo amico che ha detto loro che era fuori per un incarico e non per uno ufficiale. Rico aveva ricevuto un incarico da Merriweather e, in particolare, gli aveva chiesto di vendere le sue pillole e lui ha tagliato il prezzo. Le pillole costavano venti dollari l’una. Adesso erano solo cinque e quindi non aveva senso farlo, ma cos’altro scopriranno adesso?

