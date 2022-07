NCIS 19/ Anticipazioni puntata 1 luglio: Reymundo Diaz torna libero, Torres a rischio

NCIS 19, anticipazioni puntata 1 luglio su Rai 2

Questa sera, 1 luglio 2022, in prima serata su Rai2 torna l’appuntamento con NCIS, la serie TV poliziesca che è arrivata alla sua 19esima stagione e che è pronta a regalare al pubblico suspense e colpi di scena anche in questo nuovo episodio.

L’appuntamento di questa sera su Rai2 è con il 18esimo episodio della 19esima stagione, dal titolo “Una vita fa”. La sinossi dell’episodio, come riporta TV Sorrisi e Canzoni, ci svela che: “Reymundo Diaz è un pericoloso trafficante d`armi, incastrato anni prima da Torres mentre lavorava sotto copertura nei panni di Carlos Salazàr. Con la decisiva testimonianza della cugina di lui, Maria, il criminale era stato condannato all`ergastolo, ma grazie a una tangente pagata in carcere ora è libero e assetato di vendetta.”

NCIS 19, anticipazioni: obiettivo Reymundo Diaz!

NCIS, la serie TV poliziesca in onda su Rai2 oggi, 1 luglio 2022, in prima serata, regala al pubblico tanta azione e nuovi colpi di scena. Nel corso del 18esimo episodio “La priorità, adesso, è quella di trovare Diaz prima che lui trovi Nick e soprattutto Maria che si trova in un programma di protezione testimoni e non sarà facile individuarla.” ci svelano ancora le anticipazioni. Gli agenti sono dunque impegnati in una vera e propria caccia all’uomo. Il pericoloso Reymundo Diaz deve assolutamente essere preso prima che sia lui a trovare Nick, tuttavia non mancheranno imprevisti e le cose si metteranno male. Arriverà il lieto fine anche in questo nuovo episodio della sere TV poliziesca?

Per chi non potrà seguire l’appuntamento su Rai2, ricordiamo che gli episodi della serie TV sono disponibili anche su Raiplay.

