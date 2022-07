NCIS 19 e NCIS Hawai’i non vanno in onda su Rai2, perché?/ Spazio a crisi di governo

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i non vanno in onda, perché?

Pausa di una settimana per NCIS 19 e NCIS Hawai’i, che questa sera, venerdì 22 luglio, non vanno in onda su Rai2 per lasciare spazio all’edizione speciale del TG2, dedicata alla crisi di governo. Nulla da fare, quindi, per gli appassionati dei due polizieschi, che torneranno la prossima settimana. Questa sera, quindi, il pubblico di Raidue si dovrà “accontentare” delle analisi degli esperti per quanto riguarda gli scenari della politica e delle elezioni anticipate fissate per il 25 settembre.

NCIS 19 e NCIS Hawai’i si fanno momentaneamente da parte, per dare il giusto spazio alla stretta attualità politica approfondita dal direttore Gennaro Sangiuliano. Lo speciale andrà in onda per tutta la prima serata e precederà il Musicultura Festival 2022 condotto dall’Arena Sferisterio di Macerata da Enrico Ruggeri e Veronica Maya.

Stop di una settimana per i due polizieschi

Per quanto riguarda le due serie televisive NCIS 19 e NCIS: Hawai’i si tratta dell’ennesimo stop a ridosso della conclusione della programmazione. I due polizieschi sono infatti arrivati al capolinea, o quasi. Per entrambi la fine della stagione era stata prevista entro la fine di luglio e invece slitterà a venerdì 5 agosto. La programmazione di NCIS 19 e NCIS: Hawai’i, quindi, si interrompe in via temporanea. Dalla settimana prossima, salvo colpi di scena, gli amanti della serie ritroveranno i protagonisti al punto in cui li avevano lasciati.

