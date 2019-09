NCIS LOS ANGELES 10/ Anticipazioni 6 settembre: novità in arrivo con i nuovi episodi

NCIS LOS ANGELES 10: LA SERIE TV

Dopo diversi mesi di attesa, NCIS Los Angeles 10 ritorna nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 6 settembre 2019, per dare il via alla seconda metà della decima stagione. Per l’occasione i telespettatori italiani potranno seguire ben due episodi sul piccolo schermo, il 12° ed il 13°, dal titolo “Vertigini” e “Anime buone”. Mentre il popolo americano potrà assistere fra solo un mese alle nuove avventure della nostra squadra investigativa, noi dello Stivale avremo modo di chiudere il cerchio con le nuove puntate. Abbiamo lasciato Callen (Chri O’Donnell) ed il resto del team in una situazione critica, soprattutto per quanto riguarda la guida del Dipartimento. Fra le numerose assenze di Hetty (Linda Hunt) e il mondo dell’illegalità a cui sembra essersi votata la Mosley (Nia Long), i nostri eroi sembrano ormai allo sbaraglio e dovranno contare solo sulle loro forze per riuscire a impedire che il Dipartimento venga chiuso in via definitiva. A dare filo da torcere ai nostri protagonisti sarà ancora una volta il personaggio di Esai Morales, ovvero Louis Occhoa. E’ entrato nel team come Vice Direttore ed il suo ruolo è ancora ambiguo: Callen non ha ancora compreso fino in fondo se potrà fidarsi davvero di lui oppure se dovrà bollarlo come traditore. In questa seconda parte della decima stagione, dovremo fare i conti con due temi centrali. Da un lato abbiamo la tematica del terrorismo, che spingerà i nostri a scontrarsi con la Siria e la Russia, anche se per motivi diversi. Non mancheranno inoltre attriti con i piani alti e con gli altri Dipartimenti nazionali, come la Difesa americana. Dall’altro invece potremo contare sulla traccia romantica e saranno ancora una volta i nostri Kensi (Daniela Ruah) e Deeks (Eric Christian Olsen) a dar modo agli ammiratori della serie tv di seguire il loro futuro come coppia. Si sposeranno oppure no? Stiamo parlando da così tanto tempo del loro futuro matrimonio che sembrano essere passati fin troppi anni da quando hanno iniziato a lavorare ai preparativi. Ebbene preparate i fazzoletti, perchè il fatidico giorno sta per arrivare e mancano pochissimi giorni prima che l’ex cecchina e l’ex poliziotto possano diventare ufficialmente marito e moglie.

ANTICIPAZIONI DEL 6 SETTEMBRE 2019

EPISODIO 12, “VERTIGINI” – Il capo di una stazione logistica navale collassa mentre si trova sul posto di lavoro: si tratta forse di un attacco terroristico? La squadra dovrà indagare su ogni pista per riuscire a scoprire che cosa sia davvero successo alla vittima e se il governo dovrà correre ai ripari per evitare un’ondata di paura e violenza. Intanto, Deeks e Kensi continuano ad ultimare i dettagli del loro matrimonio. Questa volta i due si confronteranno su un tema particolare: dove trascorrere la loro luna di miele? Sembra che ancora una volta romanticismo e razionalità si scontreranno, per poi regalare un nuovo equilibrio alla coppia.

EPISODIO 13, “ANIME BUONE” – La paura di un attacco da parte dei terroristi è di nuovo alle porte. Questa volta il sospetto deriva da alcune prove riguardo a delle armi chimiche che sarebbero state usate sulla popolazione. A farne le spese sarà però quell’unico siriano che ha deciso di opporsi a tutto questo, in cerca di giustizia con le sue sole forze e che è in possesso delle prove inconfutabili sull’uso delle armi. L’uomo infatti verrà attaccato in modo brutale: sarà questo uno degli elementi che spingeranno il governo a chiedere che la squadra collabori con la Corte Penale Internazionale. E questo per i nostri eroi vuol dire solo una cosa: dover agire seguendo le regole, ad ogni costo.



