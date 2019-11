NCIS LOS ANGELES 10/ Anticipazioni 8 novembre: rapina e droghe per la squadra

NCIS LOS ANGELES 10, DOVE SIAMO ARRIVATI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 8 novembre 2019, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS Los Angeles 10 in prima Tv assoluta. Sarà il 20°, dal titolo “Punti deboli“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sam (LL Cool J) e il resto della squadra rivedono Fatima (Medalion Rahimi) quando l’agente Evans (Shane McMahon) chiede il loro aiuto per recuperare dei progetti di aerei spia. Sono stati derubati tempo prima e dato che si parla di sicurezza, bisogna ottenerli di nuovo il più presto possibile. Durante la sparatoria con i criminali, Callen (Chris O’Donnell) viene ferito ad una gamba e poi rivela al suo partner di aver ricevuto una telefonata della sorellastra. Ha deciso così di approfittare del riposo forzato per stare un po’ con suo nipote. Nel frattempo, Nell (Renée Felice Smith) sprona Eric (Barrett Foa) affinchè vada al colloquio di lavoro a Los Angeles, anche se il fidanzato sente di tradire in qualche modo il dipartimento. Più tardi, Sam scopre che Lance (Bill Goldberg) è di nuovo in città. Ha bisogno del suo aiuto per riuscire a trovare i Wallace, un’intera famiglia che potrebbe essere stata rapita dagli Ortega. Con l’aiuto di Fatima, Sam scopre che la scomparsa dei Wallace potrebbe essere collegata ad un certo Ignacio Rodriguez (Wilson Ramirez). Nel frattempo, Kensi scopre che Deeks ha avviato la ristrutturazione del loro bar e che ha dimenticato un impegno importante per una raccolta fondi. Dopo essersi fintauna cliente, Fatima aiuta Sam e Lance a catturare i due fratelli titolari del market. Callen invece scopre che il nipote Jake (Makai Dudeck) è un appassionato di videogiochi in cui si spara. Alla fine gli propone di imparare a giocare a blackjack. Prima di partire, Nell confessa a Eric di voler andare a Los Angeles perchè suo padre sta per trasfersi per sostenere la moglie, affetta da una malattia rara. L’analista crede che presto dovrà fare la stessa scelta e temeva di influenzare Eric nella sua decisione di cambiare lavoro. Più tardi, Sam e gli altri scoprono che Ignacio potrebbe aver rapito solo la moglie di Wallace per conto di Ortega, deciso a vendicarsi per la morte di suo figlio. Sam intuisce inoltre che Wallace sta dando la caccia a Ignacio per riuscire a ritrovare la moglie e che non è stato rapito. Mentre Deeks e Kensi assoldano Jake per installare i televisori nel bar, Sam e Fatima si avvicinano sempre di più a Ignacio e trovano diversi morti. Tramite una ricerca degli immobili collegati a Ortega, la task force scopre che i Wallace si trovano in una casa a Ventura. La ragazzina, Amanda, punta però una pistola contro Fatima. Il padre le ha detto infatti di sparare contro chiunque, temendo che venisse avvicinata da finti poliziotti. A fine caso, Lance propone di nuovo a Sam di lavorare con lui e lasciare la città. Callen invece chiede ad Alex di dargli una nuova possibilità di stare vicino sia a lei che al nipote.

NCIS LOS ANGELES 10, ANTICIPAZIONI DELL’8 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 20, “PUNTI DEBOLI” – La squadra indaga su una rapina messa in atto da due uomini mascherati. Hanno colpito un negozio che vende marijuana ed hanno ferito il passeggero di un SUV che hanno sequestrato per fuggire. A quanto pare l’uomo ferito è il sottufficiale Alonzo Garcia dei SEAL, incaricato di trasportare i contanti del locale fino in Arizona. Il mezzo che è stato derubato trasporta in particolare 250 mila dollari, grazie all’incasso di tanti altri negozi. Tramite codice morce, Garcia fa appena in tempo ad avvisare la squadra dell’emergenza prima di andare in iperventilazione. In questo modo non può identificare i suoi assalitori, ma Callen e gli altri decidono di indagare sulla proprietà del locale: la donna riferisce di aver avuto una lite con un suo ex dipendente, che in seguito ha aperto un suo dispensario.

