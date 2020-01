NCIS LOS ANGELES 11/ Anticipazioni 24 gennaio: la squadra alleata di due criminali?

NCIS LOS ANGELES 11, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 24 gennaio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di NCIS Los Angeles 11 in prima Tv assoluta. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo “Il cubo” e “Un piano dannatamente geniale“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: la squadra raggiunge l’Ammiraglio per una missione segreta: Kensi (Daniela Ruah) e Deeks (Eric Christian Olsen) si occupano di proteggere un uomo inbavagliato di cui l’ufficiale non ha voluto dire nulla. Callen (Chris O’Donnell) e Sam (LL Cool J) invece seguono l’Ammiraglio fino ad una zona schermata, che impedisce a Eric (Barrett Foa) e Nell (Renée Felice Smith) di seguirli da remoto. Kilbride (Gerald McRaney) offre poi ad un criminale un grosso quantitativo in denaro in cambio dell’agente Jess Adams, quest’ultima ha accesso ai progetti top secret della Marina, come scoprono Eric e Nell. Per questo i piani alti hanno scelto di mantenere segreta la sua scomparsa. Quando l’accordo salta, Kilbride è costretto a dire tutto alla squadra: il vero David Conklin (Adam Kulbersh) ha accesso ad un missile di portata devastante.

Chi ha organizzato il piano di cattura è invece il miliardario Vihaan Das (Tony Mirrcandani), che ha coinvolto il figlio. Adnan (Omar Maskat) però muore nella sala degli interrogatori: secondo il finto Conklin, il ragazzo avrebbe smesso di respirare all’improvviso. La squadra crea una trappola per fingere che sia ancora vivo, ma Das non ci casca e viene catturato. Sam e Callen si ritrovano confinati a bordo di una nave a causa di un’allerta ebola. I due avevano raggiunto il posto per aiutare Navid (Wesam Keesh) e sono costretti a rimanere a bordo. Kensi e Deeks scoprono che i militari hanno scoperto dell’ebola per via di un delitto connesso al virus. Prima che Nell possa fare ritorno, Fatima (Medalion Rahimi) si occupa del contatto da remoto con il team. Nell però la raggiunge poco dopo: ha scoperto che la Grant potrebbe essere stata uccisa dopo essere ritornata dall’estero. Intanto, Kensi e Grant indagano sul posto: secondo il Colonnello Kaufman (Lesley Fera) qualcuno voleva sfruttare la donna per diffondere il virus. L’ex cecchina però mostra segni di turbamento, tanto che è costretta ad andarsene. Solo dopo rivela al marito di avere un ritardo. Nell e Fatima scoprono invece che l’esercito Mashrek potrebbe essere connesso al caso. A bordo, Naveed nota che un collega mostra degli strani sintomi. L’unica donna fermata svela poi di avere un complice che si è infettato da solo per diffondere l’epidemia. Kensi e Deeks capiscono che il terrorista sta prendendo di mira l’ospedale dei veterani e raggiungono il posto per fermarlo. La nave invece viene dichiarata priva di rischi: l’ufficiale aveva solo un disturbo psicosomatico legato alla paura. A fine caso, Kensi scopre di non essere incinta.

NCIS LOS ANGELES 11 ANTICIPAZIONI DEL 24 GENNAIO 2020

EPISODIO 5, “IL CUBO” – La squadra dovrà fare ancora i conti con il terrorismo e le attività sotterranee che minacciano il Paese. Questa volta si tratta di rintracciare un quadro del valore di 40 milioni di dollari e venduto durante un’asta al mercato nero. Secondo le informazioni, sembra che i fondi siano stati destinati a finanziare un grande attacco all’America. Il caso tuttavia viene seguito anche da altri investigatori che non vedono di buon occhio l’intervento della Marina. La LAPD alla fine sarà costretta a mettersi da parte, visto che il furto è secondario alla minaccia nazionale.

EPISODIO 6, “UN PIANO DANNATAMENTE GENIALE” – Callen e gli altri si ritrovano ad allearsi con due ex criminali di origine inglese. Ricky Dorsey e Frankie Bolton sono necessari per risolvere il nuovo caso: un trafficante d’armi, Andy Green, ha rapito la figlia del primo, nel tentativo di ottenere delle armi piuttosto pericolose. Il criminale infatti ha chiesto quel riscatto per liberare la ragazza, ma Dorsey e Bolton hanno dovuto derubare un mafioso britannico per riuscire a pagarlo. Visto che i due sono stati arrestati prima di rivederla, la squadra dovrà rintracciare l’intermediario per lo scambio per scoprire qualcosa di più.



