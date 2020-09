NCIS Los Angeles 11/ Anticipazioni 27 settembre: al via la seconda metà di stagione

NCIS LOS ANGELES 11 ANTICIPAZIONI DEL 27 SETTEMBRE 2020

NCIS Los Angeles 11 ritorna sul piccolo schermo di Rai 2 di oggi, domenica 27 settembre 2020, in prima Tv assoluta. L’episodio trasmesso è il nono, dal titolo “Kill beale“.

EPISODIO 9, “KILL BEALE” – Eric riesce a fuggire dopo un attacco da parte di un gruppo armato. L’informatico infatti attiva il suo sistema d’allarme e riesce a distrarre gli aggressori, dandogli la possibilità di scappare dalla finestra. Un proiettile però riuscirà a colpirlo e subito dopo verrà arrestato dalla Polizia nel tentativo maldestro di attirare la loro attenzione. Una volta verificata la sua versione dei fatti, gli agenti decidono di affidarlo a due elementi dell’NCIS, non sapendo in realtà di averlo appena consegnato ai suoi rapitori. Intanto, Sam e Callen raggiungono San Francisco e scoprono che i proiettili sparati contro Eric sono in realtà dei tranquillanti. Stordito dalla droga, l’informatico riesce comunque a nascondersi, mentre Sam e Callen indagano sull’azienda che lo ha appena assunto e lo ha convinto a lasciare la squadra.

NCIS LOS ANGELES 11, LA SERIE TV

La serie crime NCIS Los Angeles 11 è andata in pausa diversi mesi fa e abbiamo lasciato la nostra squadra preferita in balia degli eventi. Nello scorso capitolo abbiamo vissuto poi l’assenza di Hetty, il personaggio interpretato da Linda Hunt. L’attrice infatti ha subito un incidente e ha dovuto sospendere le riprese per diverso tempo, prima di ritornare in carreggiata. L’undicesima stagione però l’ha vista ritornare al lavoro più forte che mai, anche se la squadra è ancora ufficialmente nel mirino dei piani alti del Dipartimento. Non dimentichiamoci infatti che nello scorso capitolo abbiamo avuto a che fare con l’Ammiraglio Hollace Kilbride, ufficiale in pensione e amico di lunga data di Hetty. Il personaggio di Gerald McRaney è ritornato poi nel terzo episodio del capitolo in corso, ma non avremo modo di rivederlo ancora. Hetty infatti è ritornata al comando e sarà lei a gestire i casi che interesseranno Callen (Chris O’Donnell), Sam (LL Cool J), Nell (Renée Felice Smith) e Eric (Barrett Foa). Anzi quest’ultimo avrà persino un posto d’onore proprio nell’episodio che andrà in onda questa sera. Da tempo ormai non si accendono le luci sul suo personaggio e questo sarà un ottimo modo per vederlo in un contesto del tutto diverso da quello informatico. La traccia romantica con Nell poi andrà avanti come sempre, ma i fan sono in attesa di scoprire se Sam riuscirà finalmente ad avere una nuova compagna. Sembra che gli affari di cuore non siano mai fortunati per il braccio destro di Callen, anche se le speranze si sono riaccese grazie al suo passato incontro con Katherine Casillas, ovvero l’agente assicurativa interpretata da Moon Bloodgood.

Ci sono buone notizie in merito: l’attrice comparirà ancora una volta in almeno altri tre episodi. Qualcosa ci dice che fra i due potrebbe scattare finalmente del tenero. Punto interrogativo invece per quanto riguarda Callen, anche se potremo rivederlo ancora una volta alle prese con Anna Kolcheck. Dovremo attendere però qualche settimana prima di rivedere il personaggio di Bar Paly di nuovo in azione. A discapito dei soliti 24 episodi, l’undicesima stagione poi ci regalerà il finale nella 22^ puntata. Le ripreseinfatti sono state fermate a causa dello scoppio della pandemia e la produzione ha deciso di chiudere i battenti prima del previsto.



