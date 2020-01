NCIS LOS ANGELES 11/ Anticipazioni 31 gennaio: un nuovo amore per Sam?

NCIS LOS ANGELES 11, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 31 gennaio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di NCIS Los Angeles 11 in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “Un bijoux” e “Risorse Umane“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: due agenti intervengono per una lite domestica a casa Garcia e scoprono che la coppia è collegata ad un quadro rubato da 40 milioni di dollari. Visto l’interesse di Hetty (Linda Hunt), la squadra entra in contrasto con la Polizia per risolvere il caso. L’assicuratrice Katherine Casillas (Moon Bloodgood) consiglia però alla proprietaria del quadro, Jean Chu (Miki Ishikawa), di non collaborare con Callen (Chris O’Donnell) e gli altri. Secondo Nell (Renée Felice Smith), il dipinto potrebbe essere usato per finanziare il terrorismo al mercato nero. Jean rivela poi di aver nascosto l’acquisto de Il Cubo grazie ad un prestanome. Nell invece scopre che i Garcia usano l’arte come copertura per finanziare il traffico di farmaci illegali. La coppia confessa quindi di aver venduto il dipinto grazie ad un mediatore. Per entrare nel giro, Kensi (Daniela Ruah) va sotto copertura come finta compratrice. Grazie alle tracce, si scopre che l’agente Christina NG (Joanna Sotomura) è la mediatrice: una volta arrestata, la donna confessa di aver contattato un magnate cinese per la vendita del quadro, prima che sparisse dalla casa dei Garcia.

Risalendo all’ultima coppia interessata, la squadra arresta un gruppo di terroristi durante lo scambio. Jennifer Kim (Melise) ritorna nella vita della squadra per un nuovo caso: due ladri inglesi hanno derubato un uomo ricco per pagare il riscatto e liberare la figlia di uno di loro. Qualcosa però va storto e la coppia viene arrestata durante l’ultima operazione. Per catturare Andy Green (Stephen Marcus), che ha rubato una tecnologia pericolosa, Ricky Dorsey (Vinnie Jones) e Frankie Bolton (Steve Valentine) sono costretti ad unirsi alle indagini. L’unico indizio conduce fino a Steve McMillian (Steve McMillian), qualcuno lo uccide prima dell’arrivo di Kensi e Deeks (Eric Christian Olsen). Per avvicinare un altro sospettato, la squadra viene inviata sotto copertura ma Frankie fa saltare tutto quando bara ad uno dei tavoli da gioco. Dato che il caso riguarda le spie, Callen convoca Jennifer, che riconosce Seok Nahng (Simon Kim), un connazionale appena entrato nel Paese. La ragazza però rivela che si tratta di un sadico specializzato in torture: la figlia di Ricky potrebbe essere già morta. Ad un passo da Seok, la squadra scopre che è stato Dorsey a fare una soffiata per farlo fuggire. L’uomo confessa di avergli promesso Jennifer in cambio della figlia. Si organizza così il finto scambio, che si conclude con il salvataggio della ragazza e il ferimento di Dorsey e Kim.

NCIS LOS ANGELES 11 ANTICIPAZIONI DEL 31 GENNAIO 2020

EPISODIO 7, “UN BIJOUX” – Il prototipo di un drone sottomarino viene rubato e la squadra collega il caso ad una festa in cui è morto uno streamer di videogiochi. In base alle indagini sembra che la vittima non conoscesse nessuno al party, dato da un’influencer dei social media. A sorpresa, Zane Bon Bohlen aveva contattato l’agente che si occupa delle sue ferrari, Katherine. Un bel colpo di scena soprattutto per Sam, viste le scintille fatte solo due puntate fa, durante il loro primo incontro per un altro caso. Nascerà qualcosa di più fra loro?

EPISODIO 8, “RISORSE UMANE” – Un incidente d’auto nasconde in realtà il furto di un laptop che contiene importanti informazioni sui Navy Seal in pensione. L’unico testimone è stato stordito e Paul Tatum è stato rapito. La scena potrebbe essere stata registrata su un telefonino, rubato però ad un istruttore di fitness da un senzatetto che si trovava sul posto. Isaac però rivela di essere innocente, ma anche di avere la targa dell’auto che si è allontanata dalla scena del crimine. Si scopre così che Tatum è stato davvero rapito: la sicurezza nazionale è in pericolo, visto che si tratta di un ingegnere nucleare.



