NCIS Los Angeles 12/ Anticipazioni oggi, 12 settembre: chi ha ucciso Terry Coleman?

NCIS Los Angeles 12, anticipazioni episodio oggi, 12 settembre

Soldi, soldi, soldi è uno dei due episodi di NCIS Los Angeles 12 andati in onda in coppia nella stessa serata, perché? I colpi di scena sono assicurati e il pubblico di Rai2 oggi, 12 settembre, si piazzerà davanti allo schermo per capire cosa ne sarà dei loro beniamini tra casi da risolvere e questioni private turbolente. Ad attirare l’attenzione del team questa sera sarà il momento in cui tre ragazzi proveranno a portare via scatole di merce rubata da un magazzino dismesso, almeno all’apparenza.

NCIS New Orleans 7/ Anticipazioni episodio oggi 12 settembre: l'ombra del Covid...

Questa volta però le cose non sono andate come previsto e quando entrano nel magazzino, trovano il cadavere del sottufficiale della Marina Terry Coleman. Le indagini rivelano subito che la vittima non era solo un ufficiale ma aveva anche un secondo lavoro in un night club, si occupava della sicurezza. Potrebbe essere da ricercare in questo ambiente le ragioni della sua morte e del suo omicidio?

NCIS 18/ Anticipazioni episodio oggi, 10 settembre: chi ha ucciso Larson?

NCIS Los Angeles 12, chi ha ucciso Terry Coleman?

Prende il via da qui il nuovo episodio di NCIS Los Angeles 12 in cui dalle indagini emerge che la merce nel magazzino è stata rubata da un certo Donny Mason che non solo si occupa della sua rivendita ma gestisce anche alcune attività che gli permettono di riciclare il denaro sporco e tra queste c’è anche un night club, il club Privy. Il proprietario Lincoln Benavidez è suo complice nelle attività di riciclaggio. Toccherà a Kensi fare coppia con l’agente speciale DeChamps visto che Deeks è ancora fuori squadra.

Kensi ha fatto molta strada e negli ultimi dodici anni ha confermato la sua bravura ma alle sua calcagna c’è ancora Kessler, ormai ossessionato dalla donna che lo ha mandato in prigione. In qualche modo questo avrà ripercussioni proprio in quello che succederà oggi nel nuovo episodio della serie su Rai2? L’appuntamento è fissato alle 21.05.

NCIS 18/ Anticipazioni episodio oggi, 9 settembre: patata bollente per Gibbs

© RIPRODUZIONE RISERVATA