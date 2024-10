Andrà in onda stasera, venerdì 25 ottobre 2024, una nuova puntata della serie NCIS e le anticipazioni trapelate sul web svelano cosa succederà ai protagonisti. Da qualche settimana la serie è tornata su Rai Due in prima serata con la ventunesima stagione, puntata dopo puntata riesce sempre a tenere incollati al televisore moltissimi telespettatori con le sue intriganti vicende. Il nuovo episodio, il sesto, si intitola ‘Incontri ravvicinati’ e sarà incentrato sull’omicidio di un tenente della Marina.

Le anticipazioni di NCIS di venerdì 25 ottobre fanno sapere che il tenente della Marina era convinto di aver visto in cielo oggetto che non era riuscito ad identificare. Ciò che l’uomo sosteneva destabilizzerà la squadra che inizierà ad indagare su un caso con aspetti piuttosto bizzarri. Gli agenti faranno i conti con la manifestazione di eventi strani che faranno pensare che gli alieni possano davvero esistere. Intanto, Delilah farà una strana richiesta a McGee che lo stupirà non poco, al momento però non è stato svelato di che si tratta.

NCIS 21, il riassunto della precedente puntata della serie

Nel nuovo episodio di NCIS di sicuro non mancheranno altre novità e colpi di scena, le anticipazioni però non svelano altri curiosi dettagli, infatti per scoprire tutto quello che accadrà non ci resta che attendere la messa in onda stasera, venerdì 26 ottobre 2024. Anche la precedente puntata ha incuriosito non poco tutti coloro che seguono la serie, cosa è successo? Feng Zaho, l’agente speciale capo operante in Estremo Oriente è stato contattato dall’agente James Chen.

L’uomo si è messo in contatto con lui, mentre era infiltrato su un peschereccio, perché un uomo aveva bisogno del loro aiuto. Le vicende di NCIS continuano ad appassionare non poco i tantissimi fan della serie, questi non vedono l’ora di vedere il nuovo episodio per scoprire tutto quello che accadrà, come al solito i colpi di scena non mancheranno.

