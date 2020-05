NCIS New Orleans 4 / Anticipazioni 31 maggio: chi vuole uccidere Pride?

Pubblicità

NCIS NEW ORLEANS 4, LA SERIE TV

NCIS New Orleans 4 sbarca sul piccolo schermo di Rai 2 di oggi, domenica 31 maggio 2020. Verranno trasmessi gli episodi 21 e 22, dal titolo “Zone d’ombra” e “Uccidete Dwayne Pride“. Si tratta delle puntate che precedono il finale di stagione e che metteranno al centro Pride, interpretato come sembra da Scott Bakula. La squadra potrà contare ancora su LaSalle, il personaggio di Lucas Black, così come su Loretta, il medico legale che ha il volto dell’attrice CCH Pounder. Non mancheranno Patton (Daryl Mitchell); Sebastian (Rob Kerkowich); Shalita Grant (Sonja Percy); Hannah (Necar Zadegan) e Tammy (Vanessa Ferlito). Ancora una volta Pride avrà bisogno del sostegno del suo team per non finire nell’occhio del ciclone dei superiori. I suoi metodi brutali infatti verranno messi in discussione a causa di un nuovo caso. Sembra tra l’altro che in realtà ci sia una sorta di complotto alle sue spalle: vogliono farlo cadere e con lui tutta la squadra. Il posto di Pride è quindi in pericolo e ancora di più la sopravvivenza degli altri agenti all’interno del Dipartimento della Marina. Come riuscirà a dimostrare di essere innocente? Un brutto guaio per Pride, che verso la conclusione del capitolo dovrà vedersela con accuse piuttosto pesanti. Novità in arrivo anche per LaSalle.

Pubblicità

Nella serie tv NCIS New Orleans 4 a quanto pare non sappiamo davvero tutto sulla famiglia dell’agente di punta di Dwayne. Farà una scoperta che lo lascerà sorpreso: di che cosa si tratta?Tutto questo ci porterà dritti al tema centrale della quinta stagione, che dovrebbe andare in onda dal prossimo 14 giugno. Pride infatti avrà ancora problemi con l’ICU e dovrà lottare per riuscire a rimanere al suo interno. Purtroppo la strada è ancora lunga per il nostro caro protagonista, che dovrà vedersela con il suo incubo peggiore: essere riassegnato ad un nuovo ufficio. A tutto questo si uniranno anche le dinamiche collegate con gli altri personaggi: Gregorio avrà dei problemi con la figlia e Hannah cercherà di indagare per trovare il suo vecchio partner di lavoro.

NCIS NEW ORLEANS 4 ANTICIPAZIONI DEL 31 MAGGIO 2020

EPISODIO 21, “ZONE D’OMBRA” – Il team indaga sul brutale omicidio di un pilota. Il caso ha una forte somiglianza con delle vecchie indagini fatte da Gregorio durante il periodo di addestramento. Dei dettagli che spingeranno la squadra ad indagare nell’ambiente accademico e che porteranno ad una rivelazione. Gregorio infatti scoprirà che il suo vecchio professore è un serial killer e che intende ucciderla.

Pubblicità

EPISODIO 2, “UCCIDETE DWAYNE PRIDE” – Un articolo anonimo viene pubblicato con pesanti accuse nei confronti di Pride: il leader della squadra fa un uso eccessivo della forza? Mentre Dwayne cerca di scoprire chi possa aver diffuso informazioni del genere, Rita ritornerà in città per avvisarlo che esiste un complotto per far cadere sia lui che l’intero Dipartimento. Intanto, la squadra si occupa dei file classificati che l’anonimo ha sfruttato per il suo articolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA