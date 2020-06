NCIS New Orleans 5/ Anticipazioni 14 giugno: Pride si salverà?

Pubblicità

NCIS NEW ORLEANS 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, domenica 14 giugno 2020, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di NCIS New Orleans 5, in prima Tv assoluta. Saranno il primo e il secondo, dal titolo “A presto” e “False apparenze“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Dwayne (Scott Bakula) chiede a Newman (John Cothran) di poterlo seguire: l’FBI vuole arrestarlo per incriminarlo per il reato di abuso di potere. Il compito dell’avvocato è quindi di fare in modo che non venga incriminato. Intanto, il resto della squadra cerca delle prove per dimostrare che Burris (Donny Boaz) ha ucciso Amanda. LaSalle (Lucas Black) guida il gruppo lungo le varie piste e con Gregorio (Vanessa Ferlito) si assicura che Burris non venga spostato prima del tempo. Purtroppo il tentativo di Dwayne cade a vuoto: Newman non riesce a convincere il giudice a far cadere le accuse. Poco dopo, il vice Ministro Barlow (Doug Savant) rivela a Pride di volergli proporre un accordo: può ritirarsi dal Dipartimento e andare in pensione. Newman vorrebbe accettare, ma Pride rifiuta su tutta la linea.

Nel frattempo, LaSalle e Tammy seguono Burris, che viene preso di mira da due motociclisti armati. I due agenti avviano una sparatoria e solo uno riesce a duggire. Durante l’interrogatorio, Burris si dichiara innocente per l’omicidio e rivela di essere finito nel mirino di Lonzo Cortez (Antino Crowley-Kamenwati). Pride invece chiede a Newman di indagare su Barlow, visto che è da un anno che lo sta tenendo sotto controllo. Deciso ad agire senza la squadra, ne compone un’altra composta da Crane (Mark Gessner), Elvis (Tom Arnold) e Sydney (Riann Steele). Pride infatti è sicuro che Barlow abbia già ucciso qualcuno e che sia pronto a farlo ancora. La squadra però scopre tutto e obbliga Pride a rivelare le sue intenzioni. I due gruppi collaborano quindi per aiutare Pride, che decide invece di parlare con Barlow. Anche se Newman teme che possa intuire le loro intenzioni. Mentre Loretta (CCH Pounder) crea un diversivo, Crane e Sydney prelevano i dati dai server del Ministro.

L’allarme però viene lanciato poco dopo. Decriptando i dati, Pride scopre che Barlow ha intenzione di uccidere diverse persone e purtroppo non riesce a salvare Estes (Matt Servitto). Dopo aver scoperto che Barlow vuole attaccare una nave della Marina con dei razzi, Pride finisce sotto tiro a causa di Cedric (Lou Diamond Phillips), che si rivela essere complice del vice Ministro. Gregorio realizza alla fine che il vero bersaglio è il Sindaco, che in quel momento si trova con Loretta nelle vicinanze del porto. Solo l’intervento di Pride evita il peggio. Quella sera, Sydney si introduce negli uffici di Barlow e lo tiene sotto mira per ricattarlo. Pride alla fine viene scagionato dalle accuse e reintegrato. Amelia (Ellen Hollman), che si rivela essere ancora viva gli spara però al petto diverse volte.

NCIS NEW ORLEANS 5, ANTICIPAZIONI DEL 14 GIUGNO 2020

EPISODIO 1, “A PRESTO” – Amelia cerca di darsi alla fuga dopo aver sparato a Pride, ma viene fermata dall’arrivo di LaSalle. L’agente inizia ad inseguirla mentre cerca di scappare dal balcone e deve affrontare una sparatoria con la donna. Nonostante un proiettile nello stomaco, Amelia riesce a fuggire dalla scena. Mentre Pride si trova in ospedale per lottare fra la vita e la morte, il resto della squadra scopre che la sua colpa è di aver ucciso il marito di Amelia diversi anni prima. La donna inoltre ha lavorato per molti anni per la CIA, il che la rende un’assassina che il governo avrebbe potuto scaricare al momento più opportuno. Intanto, Pride si ritrova in coma e parla con l’agente Sutter, che cerca di convincerlo ad attraversare alcune porte.

EPISODIO 2, “FALSE SPERANZE” – Due ex agenti della DIA vengono uccisi e la squadra è chiamata ad indagare. Sulla scena del crimine viene ritrovata anche una bombola di ossigeno, che fa presupporre il trasporto di qualcuno in condizioni critiche. Intanto, Pride è in congedo medico per via della sparatoria e il comando è ancora nelle mani di LaSalle. Anche se il pupillo di Dwayne inizia ad avere delle difficoltà ad affrontare tutto come il suo capo. Quest’ultimo invece vorrebbe tornare al lavoro, dopo otto settimane di fermo.



