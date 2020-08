NCIS New Orleans 5/ Anticipazioni 23 agosto: Hannah e Pride in un doppio mistero

NCIS NEW ORLEANS 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, domenica 23 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS New Orleans 5 in prima Tv assoluta. Sarà il 15°, dal titolo “Sabotaggio“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: un blogger cade in acqua dopo essere stato raggiunto da diversi colpi di pistola. La squadra viene chiamata ad indagare sulla morte di Crane (Mark Gessner), ucciso mentre si trovava con il Procuratore Davenport. Il giornalista infatti stava indagando su un omicidio legato alle autorità ed era sicuro che la Davenport potesse dargli qualche informazione utile. Pride (Scott Bakula) e Hannah (Necar Zadegan) raggiungono il loft di Crane alla ricerca dei suoi appunti, ma qualcuno li ha preceduti e ha messo tutto sottosopra. Pride tuttavia realizza che Crane ha nascosto una digital key in un finto trofeo, in cui è registrato un video. Lo stesso Crane rivela che stava indagando su un duplice delitto che collega la morte di un Senatore con quella del detenuto che lo ha ucciso. Poco dopo, Patton (Daryl Mitchell) scopre che qualcuno sta cercando di accedere all’archivio di Crane. Il segnale porta fino alla biblioteca, dove Pride e Hannah trovano lo stesso giornalista. Crane infatti è riuscito a salvarsi saltando dal ponte poco prima che gli spari lo raggiungessero. Rivela tra l’altro che la Davenport voleva assegnargli un altro caso di morte sospetta: il giornalista è sicuro che dietro tutti gli eventi ci sia una sorta di cospirazione. Più tardi, Hannah rivede il suo ex nel bar di Pride: non riesce a dimenticare quanto accaduto in Medio Oriente anni prima.

I loro capi di allora hanno insabbiato la verità su Seico, che ha cercato di uccidere la famiglia di Hannah e che infine è stato fatto fuori con tutta la sua famiglia. Hannah si unisce poi a Pride per indagare sul titolare di un’azienda che ha un hobby particolare: fare una statistica che riguarda i killer, rubando i dati dal governo. Nel frattempo, Loretta (CCH Pounder) scopre che il ‘giustiziere’ che stanno cercando ha ucciso almeno un uomo innocente. Reese infatti è stato ucciso perchè considerato colpevole della morte di un medico. La squadra risale a Ferrington (Frank Pando), un ex poliziotto che ha fondato un gruppo che raccoglie i familiari delle vittime di omicidio. Ferrington però si dichiara innocente e manda via Pride e LaSalle (Lucas Black).

Più tardi, Betros (Lewaa Nasserdeen) sfrutta ancora il suo algoritmo per introdursi nei sistemi del governo. Pride e LaSalle però intervengono in pochi istanti e si ritrovano nel mezzo di una sparatoria. Il cecchino fa in tempo a sparare e Betros e a fuggire. Alla fine Ferrington viene messo alle spalle al muro e rivela che l’assassino a Guy Dewalt (Brett Zimmerman), che non ha mai trovato conforto dal gruppo di auto-aiuto. Si scopre così che Betros gli ha fornito i dati del secondo sospettato oltre a Reeves: Crane nota subito che Wallace Fenning (Stephen C. Lewis) è collegato alla data sbagliata di un delitto. Con l’aiuto di Patton, Crane realizza chi è il vero killer del cold case e si precipita sul posto con Gregorio e LaSalle. Grazie al servizio in diretta del giornalista, Guy si convince a lasciare l’ostaggio in vita.

NCIS NEW ORLEANS 5, ANTICIPAZIONI DEL 23 AGOSTO 2020

EPISODIO 15, “SABOTAGGIO” – Hannah si mette sulle tracce di una sua amica: Liam è scomparsa dopo aver iniziato una missione segreta per conto della CIA. La Khoury però scopre che le ha mentito: fino a qualche giorno fa si trovava ancora a New Orleans. Decide però di non informare la squadra, nella convinzione che dare qualsiasi notizia sul caso possa mettere in pericolo la vita di Liam. Pride invece guida la squadra verso le indagini, che portano fino alla scomparsa del guardiamarina Milo Blevins. Secondo i testimoni, il militare si comportava in modo strano da qualche tempo, forse per qualcosa accaduto al fratello Henry. Si scopre così che è stato quest’ultimo a sparire per primo.



