NCIS New Orleans 5/ Anticipazioni 31 agosto: Patton testimone di un delitto

NCIS NEW ORLEANS 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, lunedì 31 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS New Orleans 5 in prima Tv assoluta. Sarà il 18°, dal titolo “Alla luce del sole“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Pride (Scott Bakula) ritorna al Dipartimento dopo aver perso il suo nuovo incarico. Non può partecipare però al nuovo caso della squadra: il sottufficiale Dana Wilson è scomparsa all’improvviso. Gregorio (Vanessa Ferlito) e LaSalle (Lucas Black) raggiungono una cittadina sperduta per scoprire qualcosa di più e vengono informati che esiste un unico Sceriffo, che assolve anche altri diversi incarichi. Charlie Conroy (Jeff Fahey) si offre di portarli alla casa della zia di Dana, morta la settimana prima. Intanto, Pride tenta di scoprire chi abbia ordinato la sua riassegnazione e decide di prendersi una pausa da tutto. Sebastian (Rob Kerkovich) invece localizza il cellulare di Dana e scopre che si trova a casa della zia. Seguendo la suoneria, LaSalle e Gregorio trovano il corpo di Dana nascosto al di sotto del pavimento. Quella notte, Pride viene avvicinato da Isler (Derek Webster), che lo informa del motivo del suo licenziamento: il suo pedinamento di Kent Crawford (Coby Ryan McLaughlin) e Apollyon. Pride infatti è sicuro che l’ex guardia carceraria sia connessa al gruppo e Isler ha scoperto che Walker, il presunto capo, è ancora in vita. Visto che Isler è a capo della task force contro Apollyon, ha deciso di farlo licenziare per dargli una copertura e farlo entrare nella squadra. Gregorio e LaSalle invece si concentrano su Pierce Evans (Kraig Dane), un ex di Dana che non aveva digerito il suo arruolamento in Marina.

L’uomo però fugge nei boschi dopo aver cercato di sparare contro il gruppo. In seguito, Crawford viene rapito dalla task force in pieno giorno e Pride lo obbliga a rivelare tutto ciò che sa su Walker. Quando Pierce viene ritrovato morto, Loretta (CCH Pounder) scopre che qualcuno gli ha iniettato metanfetamine direttamente nel cuore. Grazie a Sebastian, la squadra scopre che fra le altre sostanze sul corpo della vittima ci sono i croccantini prodotti dalla fabbrica locale. Quella sera, Gregorio e LaSalle scoprono che l’edificio viene utilizzato per la creazione di droghe. Hannah (Necar Zadegan) invece assiste ad una telefonata fra Pride e Laurel e scopre del suo nuovo incarico. Dovendo partire per Ginevra, Pride saluta il fratello e gli lascia il locale in gestione. Mentre LaSalle e Gregorio vengono presi in ostaggio, Charlie cerca di fare il doppio gioco anche con Hannah e Sebastian, che però intuiscono tutto. Dopo essere stati catturati, Hannah rivela al gruppo che stanno facendo affari con un pericoloso cartello messicano che ha già spazzato via villaggi interi. La squadra riesce a liberarsi e Charlie, dopo aver avvisato gli spacciatori, viene ucciso nei boschi. Dopo aver riflettuto a lungo, Pride rinuncia all’incarico nella task force.

NCIS NEW ORLEANS 5 ANTICIPAZIONI DEL 31 AGOSTO 2020

EPISODIO 18, “ALLA LUCE DEL SOLE” – Patton diventa testimone di un omicidio: la vittima era un un suo amico che stava incontrando per discutere di qualcosa. L’ex Navy Seal Nick Taylor gli aveva riferito che non potevano parlare al solito posto, ma quando Patton lo ha raggiunto, un’auto ha accelerato verso di loro e hanno ucciso il veterano. Sotto stress per i sensi di colpa, Patton chiede di poter lavorare al caso. Durante l’autopsia, Sebastian scopre che nella gamba artificiale della vittima è presente un microchip, in cui vengono ritrovati diversi files rubati alla Navy. Patton però scopre che non era l’unico e che tutti i militari della Brigata Valor avevano un chip identico. Chi stava cercando di vendere le informazioni?



