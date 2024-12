Attrice, conduttrice e ora anche ballerina. Bianca Guaccero si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel panorama televisivo attuale, ma il suo passato non è stato affatto facile. Tra attacchi di panico, problemi sentimentali e fake news, Bianca Guaccero ha dovuto mettere alla prova la sua sopportazione e il suo spirito di resilienza. Ad un certo punto, però, ha detto basta. Come rivelato a Verissimo in una intervista a Silvia Toffanin, la presentatrice ha spiegato di aver dovuto prendere provvedimenti nei confronti di chi le attribuiva fatti mai accaduti. “Ci sono state troppe fake news acchiappa-click su di me e così ho deciso di denunciare”, ha raccontato Bianca.

Celebre e discusso, a proposito di notizie false, il monologo della conduttrice a Le Iene; un lungo sfogo in cui Bianca Guaccero non si è risparmiata, togliendosi parecchi sassolini. “Ogni giorno leggo articoli falsi sul mio lavoro, sulla mia vita privata e persino sulla mia salute, parlano di una malattia che non si può curare, sapete quale? Il reflusso gastrico. E tutto questo per cosa? Perché qualcuno deve fare dei click, dei soldi”, l’amara constatazione della Guaccero.

Decisamente più positivi e teneri i ricordi legati alle prime esperienze in tv. Come quando ricevette la telefonata di Raffaella Carrà. Bianca Guaccero non credeva alle proprie orecchie e in quel momento era consapevole di aver realizzato un sogno.

“Era convinta che fosse un’imitazione perché sembrava impossibile. Per un po’ non ci ho creduto. Quando ho realizzato che era lei e mi diceva: ‘Sei nata per fare questo’, ho pensato che queste cose siano esattamente quello per cui una persona combatte. Quei momenti vale la pena di viverli, anche se fossero solo quelli. Capisci che tutto quello che hai fatto era giusto”, il ricordo commosso di Bianca Guaccero. Oggi la conduttrice, attrice e ballerina è una delle assolute favorite a Ballando con le stelle 2024, dove ha dimostrato di essere una grandissima donna dello spettacolo. Non ci resta che augurarle buona fortuna!

