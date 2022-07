N’Dicka al Milan?/ Calciomercato, è l’alternativa a Tanganga per la difesa rossonera

Calciomercato news, N’Dicka al Milan come alternativa a Tanganga

Il calciomercato estivo potrebbe regalare ai rossoneri un nuovo centrale vista l’indiscrezione riguardante il possibile passaggio di Evan N’Dicka al Milan. Perso a parametro zero il capitano Alessio Romagnoli, che non ha rinnovato il suo contratto ed ha invece preferito accasarsi alla Lazio da svincolato, l’allenatore Stefano Pioli è rimasto con un difensore in meno per affrontare la stagione che sta per cominciare.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Renato Sanches e non solo, quattro nomi per il centrocampo

Il nome più caldo in questo senso sembrava essere quello di Japhet Tanganga del Tottenham soprattutto dopo i colloqui avuti con il direttore generale dei londinesi Fabio Paratici, il quale è stato avvistato presso la sede milanista per parlare appunto del ventitreenne inglese così come di altri calciatori come ad esempio Sarr. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, Maldini e Massara starebbero valutando N’Dicka dell’Eintracht Francoforte ed Eric Bailly del Manchester United come alternative.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Dall'Inghilterra: "De Ketelaere vicino ai rossoneri"

Calciomercato news, N’Dicka al Milan per sistemare la retroguardia

Le chances di vedere N’Dicka al Milan potrebbero aumentare nelle prossime settimane di calciomercato. I rossoneri sono alle prese con la ricerca di un trequartista ed una volta compreso quale sarà la decisione del Club Brugge per Charles De Ketelaere, i lombardi effettueranno anche un’accelerata nella ricerca del centrale. Nella passata stagione il ventiduenne francese N’Dicka, sotto contratto fino al giugno del 2023 con l’Eintracht, ha segnato quattro reti e fornito altrettanti assist in 44 presenze complessive tra campionato e coppe.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ziyech e le alternative per la trequarti, Plizzari va via

© RIPRODUZIONE RISERVATA