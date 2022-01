Ndombélé al Napoli?/ Calciomercato: forte la concorrenza anche in Serie A

Le indiscrezioni più recenti emerse in queste frenetiche ore di calciomercato invernale raccontano della possibilità di vedere Tanguy Ndombélé al Napoli entro la chiusura della sessione. Ieri sera gli azzurri sono stati eliminati in Coppa Italia in casa dalla Fiorentina nei tempi supplementari e questo potrebbe essere un ulteriore indizio della necessità degli azzurri di trovare almeno un altro rinforzo così da poter affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Il centrocampo pare essere il reparto in cui il tecnico Luciano Spalletti avrebbe più bisogno di alternative ed il profilo di Ndombélé continua ad essere il più gettonato in orbita partenopea. Secondo quanto riportato dalla redazione di Spazionapoli.it, l’intermediario di mercato Raffaele De Luca avrebbe evidenziato l’interesse del Napoli, club che avrebbe appunto chiesto informazioni per il calciatore sotto contratto con il Tottenham fino al giugno del 2025 ma che non sarebbe ritenuto indispensabile dall’allenatore Antonio Conte.

CALCIOMERCATO NEWS: RUMORS SU NDOMBELE AL NAPOLI

Le chances di vedere Tanguy Ndombélé al Napoli potrebbero dunque aumentare con il passare dei giorni in questa fase di calciomercato. Attenzione tuttavia alla concorrenza rappresentata da altre grandi protagoniste del nostro campionato: il Milan lo starebbe valutando per il post-Kessie, prendendo addirittura in cosiderazione pure un eventuale scambio, e la Roma può contare sulla presenza di Mourinho, che lo ha allenato proprio ai tempi degli Spurs.

