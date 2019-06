‘NDRANGHETA IN EMILIA/ Arrestato presidente del consiglio comunale di Piacenza

Un duro colpo alla ‘ndrangheta in Emilia quello inferto dall’operazione “Grimilde” che ha portato all’arresto di 16 persone tra cui Giuseppe Caruso, presidente del Consiglio comunale di Piacenza ed esponente politico locale di Fratelli d’Italia. Come riportato da “La Repubblica”, il blitz condotto nella notte dalla squadra mobile è arrivato su ordine della Dda di Bologna, che ha emesso 16 ordinanze di custodia cautelare che tra gli altri hanno interessato anche Francesco Grande Aracri e i figli Salvatore e Paolo. Il boss, già condannato per associazione mafiosa, viveva a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. L’inchiesta ha riguardato settantadue indagati, ha portato a cento perquisizioni e al sequestro di beni per diversi milioni di euro. I poliziotti entrati in azione nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Crotone, per eseguire le misure ordinate dal Gip del capoluogo emiliano sono stati oltre 300.

‘NDRANGHETA IN EMILIA

Il clan della ‘ndrangheta radicato in Emilia Romagna, secondo quanto appurato dall’inchiesta, così come avveniva nel sistema “Aemilia”, era parte integrante della cosca dei cutresi. Centrale sarebbe stato, secondo gli inquirenti, il ruolo di Giuseppe Caruso, presidente del Consiglio comunale di Piacenza. Il politico del partito di Giorgia Meloni, nonché funzionario dell’Agenzia delle Dogane, sarebbe parte integrante dell’organizzazione criminale. Secondo la Dda di Bologna (l’inchiesta è affidata al pm Beatrice Ronchi) il clan, come riportato da “La Repubblica”, era attivo nel giro delle estorsioni, dell’usura e del riciclaggio che metteva in pratica grazie ad una fitta rete di insospettabili prestanome. Gli agenti hanno anche eseguito una serie di sequestri preventivi: i sigilli della Stato sono stati affissi ad una serie di società, ad attività commerciali e del campo della ristorazione, e a diversi conti correnti bancari.

