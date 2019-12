‘ndrangheta, voto di scambio in Piemonte/ Roberto Rosso e altre 7 persone arrestate

Nuovo blitz anti ‘ndrangheta da parte delle forze dell’ordine. Dopo i 334 arresti eseguiti nella giornata di ieri, i militari sono entrati in azione in Piemonte, fermando otto persone. Le accuse nei loro confronti, come scrive Repubblica e l’agenzia Ansa, sono quelle di scambio elettorale politico-mafioso. Secondo quanto riportato sempre da Repubblica nella sua edizione online, fra i destinatari delle misure cautelari vi sarebbe anche l’assessore regionale Roberto Rosso 59enne (Fratelli d’Italia). Stando a quanto specifica l’accusa, lo stesso avrebbe chiesto dei voti ai clan di modo da poter essere eletto in Regione durante le elezioni che si sono tenute lo scorso fine maggio, vinte proprio dal centrodestra. Rosso è una figura di spicco del consiglio regionale, avendo deleghe per i rapporti con il Consiglio regionale, Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, Affari legali e Contenzioso, Emigrazione e Diritti civili, ed essendo inoltre capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale a Torino.

‘NDRANGHETA, VOTO DI SCAMBIO IN PIEMONTE: IN MANETTE ANCHE MARIO BURLÒ

Nel 2001 si era candidato alle elezioni di sindaco di Torino, sfidando Chiamparino, ma non venendo eletto. Il blitz è scattato stamane all’alba, e oltre a Rosso sono state arrestate altre sette persone, tutte destinatarie di ordinanze di custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino. Arrestato anche l’imprenditore 46enne Mario Burlò, originario di Moncalieri e numero uno di Oj solution, consorzio di imprese che opera nel settore del facility management. Lo stesso è anche il numero due di “Pmi Italia”, associazione che riunisce 200mila imprenditori delle piccole medie imprese del Belpaese. Le forze dell’ordine hanno eseguito diversi sequestri di beni in tutta Italia, e al gruppo di arrestati sono stati contestati reati fiscali per un valore di 16 milioni di euro. Nel corso della mattinata si terrà una conferenza stampa in cui verranno forniti ulteriori dettagli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA