‘ndrangheta: 334 arresti/ Colpito il clan Mancuso: coinvolti politici e imprenditori

Un nuovo maxi blitz delle forze dell’ordine nei confronti della ‘ndrangheta, la malavita calabrese. Ben 334 persone sono finite agli arresti fra capi, gregari e affiliati, tutti riconducibili al clan Mancuso di Limbadi, nonchè alle famiglie collegate. Come riferisce l’edizione online di Repubblica, la richiesta è partita dalla procura antimafia di Catanzaro, e dei 334 fermati, 260 sono finiti in manette, mentre 70 ai domiciliari. Inoltre, risultano esservi altri 82 indagati, per un totale di ben 416 persone coinvolte, una delle operazioni anti mafia più imponenti degli ultimi anni. Tanti i personaggi noti finiti in manette, a cominciare, scrive Repubblica, dall’avvocato Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia. In manette anche Francesco Stilo, che recentemente era salito alla ribalta delle cronache per essere stato il difensore del titolare dell’assegno da 100 milioni di euro beccato alla frontiera con la Svizzera.

‘NDRANGHETA: 334 ARRESTI: OLTRE 2500 UOMINI DELLE FORZE DELL’ORDINE COINVOLTI

Arrestato anche Gianluca Callipo, sindaco di Vibo Pizzo, quindi Filippe Nesci, comandante della polizia municipale di Vibo Valentia, e svariati altri professionisti e imprenditori del mondo della ristorazione, edilizia e abbigliamento. “Questa è un’indagine seria, concreta, fondata – sono le parole del procuratore – ho iniziato a lavorarci dal primo giorno in cui ho messo piede a Catanzaro”. L’inchiesta, denominata “Rinascita- Scott”, ha permesso di fare luce sui rapporti fra il clan e personaggi della politica e dell’imprenditoria. Un blitz a cui hanno partecipato oltre 2500 uomini delle forze dell’ordine, entrati in azione sia in Calabria, in particolare nella provincia di Vibo Valentia, ma anche in altre regioni di Italia come Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata. Arresti e perquisizioni anche all’estero fra Germania, Svizzera e Bulgaria, mentre i beni sequestrati hanno un valore di circa 15 milioni di euro. Le accuse nei confronti degli arrestati sono di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio ed altri reati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA