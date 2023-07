Nefropatici, in Lombardia prodotti dieta ritirabili in farmacia/ La novità da ottobre 2023

A partire dal mese di ottobre 2023, i pazienti nefropatici, precisamente coloro che soffrono di insufficienza ai reni cronica, severa o moderata, potranno ritirare direttamente nelle farmacie i prodotti utili per la propria dieta, quindi alimenti aproteici o ipoproteici. Il ritiro dei prodotti, come specificato dal sito Lombardianotizie.online, avverrà tramite tessera sanitaria: il budget mensile sarà di 80 euro e si utilizzerà di fatto lo stesso sistema già utilizzato per la dieta di coloro che soffrono di celiachia.

La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale della Lombardia a seguito della proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile. In contemporanea la Regione attiverà una nuova piattaforma informatica che verrà utilizzata per registrare i prodotti prescritti, e “storicizzare le indicazioni alimentari ordinate”, come specifica ancora Lombardianotizie. L’obiettivo di tale provvedimento è fare in modo che tale modalità distributiva possa essere armonizzata sull’intero territorio regionale facendo affidamento sulla rete di farmacie presenti, che svolgono come ben si sa un ruolo chiave come presidio sanitario vicino al cittadino.

NEFROPATICI, PRODOTTI PER LA DIETA IN FARMACIA: LE PAROLE DI BERTOLASO

Guido Bertolaso ha commentato così il provvedimento: “Un provvedimento che rientra nel processo di avvicinamento al paziente delle terapie, con il coinvolgimento delle farmacie. Per quelli con insufficienza renale cronica severa o moderata la dietoterapia è una vera e propria terapia. Può infatti apportare concreti benefici, prolungando il tempo prima che il paziente debba sottoporsi alla dialisi”.

Quindi l’assessore regionale al welfare ha aggiunto e concluso: “Un cambio di prospettiva rispetto alla logica assistenziale finora adottata. Attraverso l’introduzione di un budget assegnato, l’assistito potrà scegliere a propria discrezione fra i prodotti appartenenti ad una delle categorie afferente alla dieta per nefropatici fino all’esaurimento del proprio budget mensile”. Il provvedimento per i nefropatici, come specificato in apertura, scatterà a partire dal primo ottobre 2023, e nelle prossime settimane verranno rese note le farmacie aderenti all’iniziativa.

