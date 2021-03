Negazionista sardo si traveste da pecora/ Video, in un negozio con mascherina bucata

Un negazionista decisamente curioso è stato multato in Sardegna nelle scorse ore. La vicenda ci giunge da Sarroch, un piccolo comune di circa 6mila abitanti situato nel sud dell’isola, in provincia di Cagliari, ed ha come protagonista un uomo che si è travestito da pecora senza però indossare la mascherina. Una notizia che ha fatto il giro del web in poche ore, anche perchè lo stesso negazionista sardo, mentre compiva la bravata, si è filmato postando poi il video online.

A negare il covid è stato un ragazzo di 35 anni, operaio incensurato originario del luogo, che si è recato presso un’attività commerciale del centro paese, un mini makert, indossando un costume da pecora di lana bianca, un rotolo di carta igienica al collo (non si sa bene per quale motivo), degli occhiali con una montatura giallo/ocra, e infine una mascherina FFP2. Peccato però che il dispositivo di protezione individuale non fosse conforme al regolamento anti covid visto che lo stesso era stato ritagliato con un buco in centro, facendo così esporre sia il naso che la bocca, e venendo meno alla sua funzione.

NEGAZIONISTA SARDO TRAVESTITO: “AVETE MAI VISTO UNA PECORA CHE FA LA SPESA?”

“L’avete mai vista una pecora che fa la spesa?”, inizia così il video postato su Facebook dal negazionista di Sarroch, ed è proprio grazie a quel filmato che i carabinieri sono risaliti, senza troppe difficoltà, al responsabile. Una volta rintracciato, non si sa se a casa, al lavoro o in altro luogo, questi è stato multato con una sanzione molto salata da 400 euro per non aver rispettato le misure di restrizioni attualmente vigenti. La Sardegna è in zona bianca (l’unica regione fino ad oggi che è riuscita ad ottenere questo speciale riconoscimento), ma ciò non significa che ogni regola è stata superata; pur infatti tutte le attività aperte, è necessario indossare la mascherina e mantenere sempre il distanziamento dagli altri.





© RIPRODUZIONE RISERVATA