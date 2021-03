Negma Dance Group, finalisti Italia’s Got Talent 2021/ Video: lo stile Bollywood

Federico e Francesca Orlando insieme alla loro Negma Dance Group si sono aggiudicati il Golden Buzzer di Joe Bastiniach, volando direttamente alla finale di Italia’s Got Talent 2021, in onda questa sera, mercoledì 24 marzo, su TV8. Appassionati di danza indiana, Federico e Francesca hanno portato l’India sul palco di IGT con una performance in pieno stile Bollywood. Francesca Orlando, danzatrice professionista pluridiplomata e direttore tecnico e artistico dell’Accademia arti etniche e danze del mondo Asd Negma e le Stelle d’Oriente di Savona, e il fratello Federico sono diventati un punto di riferimento non solo in Italia per la danza stile Bollywood, ma anche ad essere invitati dai maestri Indiani per prendere parte ai loro film e video clip musicali. La performance della Nema Dance Group ha conquistato tutta la giuria, in particolare Joe Bastianich.

Il giudice italo-americano, considerato sempre il più severo, è rimasto molto impressionato dall’esibizione della Nema Dance Group: “In India il colore è ricchezza, cultura, vita. Fanno le cose con perfezione, ma c’è sempre spazio per quel sorriso… avete catturato questa cosa qui”, ha detto primo di schiacciare il Golden Buzzer. Anche il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti si sono espressi a favore del corpo di ballo ligure: “Vogliamo invitare la cittadinanza a fare il tifo per i ballerini del “Negma Dance Group” diretti da Francesca e Federico Orlando che si esibiranno domani alla finale di Italia’s Got Talent. Sosteniamo Francesca Pesce, Alyssa Salzone, Fabio Martini, Alessia D’Urso, Giulia D’Urso, Verdiana Bergamo, Andrea Cristina Carbone e Ilaria Franceschini: un bel gruppo di ballo, in cui ci sono diversi artisti sanremesi, proveniente dalla scuola Happiness asd di Ospedaletti. Con il nostro voto permettiamo a tutti loro di vivere un sogno! È un’occasione importante per dare visibilità al nostro territorio!”. C’è grande attesa per la performance dei ballerini in occasione della finalissima Italia’s Got Talent 2021: musica, colore e ritmo sono assicurati!

