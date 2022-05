Negoziati di pace Russia-Ucraina/ Kiev: “congelati, riprenderanno”. Ue, quale ruolo?

NEGOZIATI DI PACE: UCRAINA “CONGELATI”. MA PER LA RUSSIA…

«Negoziati di pace continuano»; «i negoziati di pace sono congelati, ma potranno riprendere»: due versioni diverse, ma una “notizia” emerge comunque nelle ultime dichiarazioni delle delegazioni di Mosca e Kiev in merito alla guerra in Ucraina. Le trattative possono essere aperte, dopo praticamente 2 mesi di “chiusura forzata”.

Mario Draghi da Joe Biden/ Diretta incontro Usa, il programma: Ucraina, Nato, gas e…

Partiamo dalle parole dette ieri dal consigliere del presidente Putin, Vladimir Medinsky, dopo il discorso in Piazza Rossa per la parata del 9 maggio: «I negoziati tra Russia e Ucraina non si fermano, proseguono a distanza in formato virtuale. Le trattative in formato remoto non sono terminate». A stretto giro arriva la “replica” a distanza di Mykhailo Podoliak, consigliere dell’ufficio di presidenza di Zelensky, in una intervista a “la Repubblica”: «Il negoziato al momento è congelato. Probabilmente è necessario che questa seconda fase della guerra si esaurisca affinché possano riprendere i colloqui». Non solo, secondo il consigliere di Zelensky, «I russi nell’Est stanno provando a metterci pressione: appena capiranno che non ci riescono, diventeranno più realisti». Sempre il capo delegazione ucraino aggiunge come ad oggi «L’integrità territoriale ucraina non si può toccare. Non può essere argomento di trattative. Sarà la società civile ucraina a sollevare le questioni da portare ai futuri negoziati e in base a questo, spetterà poi al presidente formulare e prendere decisioni definitive».

Terza guerra mondiale/ Ultime notizie: missili ipersonici su Odessa. Assalto Azovstal

DRAGHI E MACRON PER MAGGIORE AZIONE UE SUI NEGOZIATI DI PACE

Piccoli spiragli che possono però dire molto sul prosieguo dei negoziati di pace, requisito ineluttabile per giungere all’agognato cessate il fuoco sull’Ucraina. Certo, restano i messaggi dei presidenti che sono suonati ieri tutt’altro che inclini ad un accordo in breve: Putin ha ricordato l’impegno per evitare una guerra mondiale, accusando però la Nato (e gli Usa) di essere responsabile del caos in Ucraina. Di contro, Zelensky ha definito il Presidente russo un “novello Hitler” contro il quale Kiev combatterà e vincerà la guerra per la libertà.

BIDEN vs PUTIN/ Ecco le lobby che tengono in ostaggio la Casa Bianca

Nella penombra però le consultazioni proseguono e i negoziati di pace possono essere impostati, magari cambiando qualcosa in termini internazionali nella finora “granitica” adesione della Nato alla fornitura di armi e aiuti all’Ucraina. Draghi al G7 ha dato il “là”, ieri Macron ha rintuzzato il concetto: «l’Europa non è in guerra contro la Russia. La pace si costruisce senza umiliarla, no ai revanscismi». Oggi il viaggio del Premier italiano alla Casa Bianca vedrà per l’appunto sul tavolo l’impulso europeo per una maggiore presenza della Ue nei negoziati di pace dei prossimi mesi. Nelle ultime settimane il termine “negoziati” sembra essere del tutto sparito dalle comunicazioni Usa sul fronte Ucraina: l’Italia (e con essa anche Francia e Germania) intende però provare una mediazione per vedere l’Occidente di nuovo unita nel concetto di sostegno concreto alla pace (tradotto, sì sostegno a Kiev ma no riarmo).











© RIPRODUZIONE RISERVATA