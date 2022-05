NEGOZIATI UCRAINA-RUSSIA SOSPESI/ Zelensky: “no cessione territori in cambio di pace”

UCRAINA: “NEGOZIATI DI PACE SOSPESI, RIPRENDERANNO SOLO CON VERTICE LEADER”

«I negoziati di pace con la Russia sono sospesi»: l’annuncio è stato dato dal capo della delegazione Ucraina, Mikhaylo Podolyak, confermando quanto già negli corsi giorni Kiev aveva ribadito rispondendo alle dichiarazioni russe circa trattative ancora aperte.

Lo scenario, almeno da questo punto di vista, è semplice: l’Ucraina pone come condizione per la pace il ritiro delle truppe russe e la non cessione di territori al Cremlino; di contro, Mosca non intende accettare tali richieste e anzi punta ad ottenere maggiori territori “sul campo” per poi avere spazio negoziale di forza nelle trattative, con Crimea e Donbass come obiettivi principali. In tre mesi e passa di guerra non si è arrivati neanche ad un minimo accordo – se si esclude l’evacuazione dell’acciaieria Azovstal di Mariupol – e la diplomazia internazionale in questo senso ha dimostrato ancora una volta tutta la sua impotenza nel merito. Bene, ora Kiev ribadisce la sua contrarietà a negoziati in cui viene richiesto una cessione di territori, e rilancia sempre con Podolyak: «il moderatore potrebbe essere il presidente Zelensky. non darà nulla per salvare la faccia di Putin: la società ha già pagato un prezzo enorme».

ZELENSKY SUI NEGOZIATI: “NO CESSIONE TERRITORI PER LA PACE”. REPLICA RUSSIA

Dopo l’intervento da Davos dove ha ribadito la dura reprimenda a Nato e Occidente per fare ancora abbastanza contro la Russia, il Presidente dell’Ucraina Zelensky è tornato nei suoi consueti video-messaggi da Kiev a richiamare l’attenzione sui negoziati di pace. Fermo restando la sospensione attuale dei colloqui, il leader del Paese invaso lo scorso 24 febbraio chiarisce una volta per tutte: «no alla cessione di territori in cambio di pace».

La dura risposta del Presidente viene dopo le dichiarazioni dell’ex Segretario di Stato Usa, Henry Kissinger, il quale aveva sostenuto da Davos come l’Occidente debba rinunciare a «sconfiggere la Russia» (cit. by Von der Leyen, ndr) e con il riconoscimento di Crimea e parte del Donbass a Mosca il conflitto poteva concludersi all’istante. Zelensky non ci sta a ribatte: «emerge dal profondo passato, il suo calendario non è il 2022, ma il 1938. Dietro a tutte queste speculazioni geopolitiche di coloro che consigliano all’Ucraina di cedere qualcosa alla Russia, i ‘grandi geopolitici’ sono sempre restii a vedere la gente comune». Ancora da Kiev il leader del Governo aggiunge «Qualunque cosa faccia lo stato russo, c’è qualcuno che dice: teniamo conto dei suoi interessi. Nonostante migliaia di missili russi abbiano colpito l’Ucraina. Nonostante le decine di migliaia di ucraini uccisi». Zelensky aveva anche riproposto come condizione dei negoziati il ritiro delle forze russe dai territori ucraini, trovando però la netta contrapposizione del Cremlino che con il vice ministro degli Esteri Andrei Rudenko ancora ieri ripeteva, «difficilmente possiamo valutare questa affermazione come costitutiva. Vorrei ricordare che l’Ucraina ha partecipato attivamente ai negoziati, dal primo giorno dell’inizio dell’operazione militare (invasione russa, ndr) e non ha posto alcuna condizione. E se ora stabiliscono queste condizioni, questo ci costringe a dubitare della sincerità del loro desiderio di trovare una soluzione pacifica».

