Negramaro ospiti di Ale e Franz dopo il lancio del nuovo album

C’è anche la musica dei Negramaro questa sera, lunedì 2 dicembre, nel prime time di Raidue nel programma di Ale e Franz. La band guidata da Giuliano Sangiorgi, fresca di pubblicazione del nuovo album Free Love, lancia un messaggio forte e chiaro a proposito di amor proprio, consapevolezza e coraggio di osare. “Il nostro è un invito che facciamo a tutti”, spiega il frontman del gruppo. “Rivendicare la libertà di amare se stessi e gli altri. Amare senza pregiudizi, violenza e discriminazioni. Ogni persona è libera di essere ciò che è, di amare chi desidera, senza prevaricazioni perché la diversità è ricchezza”, il messaggio dei Negramaro.

Temi cari alla band, in un momento storico in cui di amore ce n’è proprio poco. “E’ stato inevitabile racchiudere tutto in un disco che, visto anche il periodo che viviamo, accanto ad amore e libertà, mette in primo piano anche una terza parola magica, che è pace”, insiste ancora Giuliano Sangiorgi.

Giuliano Sangiorgi e gli ultimi anni dei Negramaro tra amicizie e nuovi progetti: “Ho capito una cosa…”

Il nuovo album, uscito lo scorso 22 novembre, ha già fatto breccia nel cuore dei fan, ammaliati dal ritmo, dalla creatività e dalla magia che solo i Negramaro sanno creare. Un progetto a cui il gruppo ha dato l’anima, per riuscire a condensare e trasformare in musica sapori amari, paure e speranze, amori e forza. “È un po’ come se fosse uno spaccato dei nostri ultimi anni”, spiega il leader della band salentina.

“…ho capito solo che voglio ancora sognare fino a far crollare qualsiasi muro, soprattutto quelli che ho costruito io senza farlo di proposito”, racconta il cantante sempre parlando di Free Love. Una piccola anticipazione, questa sera, su Raidue con Ale e Franz?

