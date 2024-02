NEGRAMARO, “RICOMINCIAMO TUTTO” A SANREMO 2024/ Il ritorno emoziona i fan della band!

Chi sono i Negramaro con “Ricominciamo tutto” tra i big del Festival di Sanremo 2024

Ricominciamo tutto di Negramaro é una middle up tempo che si preannuncia tra le canzoni più radiofoniche del Festival di Sanremo 2023. Un gradito ritorno dalla voce inconfondibile di Giuliano Sangiorgi, leader della rock band, é quello di Negramaro, che grida per ricominciare in amore a partire da una fine. Il brano conferma la band tra le proposte della musica italiana più amate nel web, come si evince dai consensi social.

(Agg. Di Serena Granato)

Negramaro ripartono da Sanremo 2024

I Negramaro tornano in gara tra i BIG al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Ricominciamo tutto“. E’ l’inizio di una nuova “vita” per la band capitanata da Giuliano Sangiorgi che ha debuttato nel 2005 sul palcoscenico del Teatro Ariston. Inutile negarlo: il loro è uno dei ritorno più attesi della 74esima edizione della kermesse canora italiana, visto che i Negramaro sono una delle band più amate e seguite dal pubblico italiano. Dopo la bocciatura di “Mentre tutto scorre”, la band si è imposta nel panorama musicale italiano ed oggi hanno deciso di tornare lì dove tutto ha avuto inizio. “Ci proveremo con tutte le nostre forze” ha detto il frontman della band Giuliano Sangiorgi durante la presentazione del titolo della canzone alla finale di Sanremo Giovani 2023 condotto da Amadeus.

Sui social poi Giuliano parlando proprio del ritorno dei Negramaro a Sanremo ha scritto: “per noi come allora è un’occasione per far ascoltare le cose che abbiamo da dire”. Un ritorno importante per la band salentina che ha deciso di celebrare i primi 20 anni di carriera con il brano “Ricominciamo tutto”.

Negramaro a Sanremo 2024: “Ricominciamo tutto è la sintesi dei nostri mondi”

La band dei Negramaro ai microfoni di Raiplay ha parlato del loro ritorno al Festival di Sanremo 2024. “Devo dire è veramente emozionante cantare la nostra canzone e per noi, come allora, non c’era una gara. Era u’occasione per fare ascoltare a quanta più gente possibile quello che abbiamo da dire e grazie a te siamo tornati dopo 19 anni per raccontare la nostra emozione” – precisa Giuliano Sangiorgi.

Sempre a Raiplay il leader dei Negramaro ha raccontato: “emozione incredibile, ho il cuore che non regge. Alla fine all’epoca avevamo 23-24 anni, è un’emozione straordinaria. Il brano parla di cose per noi semplici: ricominciare tutto, ma in realtà non è facile per una coppia, per una band, una famiglia, una società, ricominciare tutto vuol dire distruggere i pregiudizi del passato, la vera libertà di ricominciare ogni volta è non essere vincolati al ricordato. C’è un’emozione che parte da un’emozione piccola e poi come sempre facciamo noi questa emozione la veicoliamo verso l’universo. Questa canzone è una canzone alla Negramaro, credo che sia un pò la sintesi dei vari mondi. E’ come se partisse da un “Solo per te” al piano e finisse nel mondo dance di “Nuvole e lenzuola”. E’ proprio Negramaro, è tutto Negramaro. I nostri 20 anni in ricominciamo tutto”.

