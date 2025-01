Il pomeriggio di Rai Uno in compagnia di Mara Venier e Domenica In ci ha regalato un’intervista di Nek: nel cuore degli appassionati di musica e che negli ultimi anni si è messo in evidenza anche per numerose esperienze televisive. La scena è infatti tutta del prossimo programma che lo vedrà protagonista alla conduzione al fianco di Bianca Guaccero, Dalla strada al palco 2025. Il cantante, oltre a dirsi entusiasta di questa prossima esperienza sulla scia di quanto già fatto con Milly Carlucci 3 anni fa, è anche tornato a parlare del pericoloso incidente alla mano del 2020 che quasi lo ha privato dell’uso della mano.

Nek, chi è: l'amore con la moglie Patrizia Vacondio/ "Dopo il tradimento ci siamo ritrovati"

“Papà mi ha trasmesso la passione per la terra, sono un contadino mancato… Durante il periodo del Covid, nel 2020, non riuscivo a stare fermo e mi sono dilettato nella casa in campagna che ho a Sassuolo”. Inizia così il racconto di Nek a proposito di quell’incidente che 5 anni fa ha rischiato di mettere a repentaglio la sua passione per la musica. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio ma ai tempi la paura per il cantante non fu affatto poca.

Nek, chi è il cantante: "Vissuto paura nel mio incidente"/ "L'arteria sparava sangue"

Nek, il sollievo dopo la paura per l’incidente alla mano: “Ora riesco a suonare, però…”

“A causa di una svista ho rischiato di perdere l’uso della mano. Se ora sto bene? Ho recuperato l’80% della mano ma me la sono vista brutta. Ora riesco a suonare, non devo fare fisioterapia perchè l’esercizio migliore è usarla il più possibile”. Prosegue così il racconto di Nek a proposito dell’incidente alla mano; oggi continua a suonare assecondando la sua passione e soprattutto con qualche consapevolezza in più. Non a caso, in un’intervista del passato a Verissimo – come riporta Leggo – aveva raccontato: “Questo incidente mi ha insegnato a valorizzare ogni singolo giorno come se fosse il primo…”.