Nek/ La moglie Patrizia Vacondio, tradimento e incidente: “Momenti complicati”

Si torna nello studio dei Soliti Ignoti questa sera 14 marzo 2022 con un nuovo ospite: Nek. Il cantante cercherà di indovinare il parente misterioso del game show di Rai 1 condotto da Amadeus in modo da aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Noto e amato per la sua musica, Nek è anche un personaggio pubblico che incuriosisce tanto. D’altronde negli anni non sono mancati gossip sulla sua vita privata e, soprattutto, amorosa.

Partiamo dunque ricordando che il cantante è innamorato da molti anni: la fortunata è Patrizia Vacondio. La loro storia d’amore è iniziata quando lei era già mamma di Martina, poi nel 2006, dopo 11 anni di relazione, i due sono convolati a nozze. Nel 2010 è poi nata la loro figlia, Beatrice. Eppure questo amore ha incontrato molti ostacoli; uno in particolare ha messo a serio rischio il matrimonio: un tradimento del cantante.

Nek, la moglie Patrizia Vacondio: tra tradimento, crisi e riappacificazione

Qualche anno fa Nek ha ufficialmente ammesso di aver tradito sua moglie. Dopo un periodo di forte crisi, i due si sono però riavvicinati e oggi sono nuovamente una coppia innamorata. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair due anni fa, Nek di sua moglie ha detto: “Con Patrizia ci amiamo da più di vent’anni: abbiamo affrontato momenti più complicati, di stanca e di crisi, ma non abbiamo mai lasciato passare troppo tempo prima di chiederci scusa o rivedere certe nostre posizioni”. Così ha ammesso che la sua musica è legata a lei: “Quando scrivo un pezzo che racconta una parte più intima immagino sempre di avere Patrizia davanti a me. È sempre stata la mia musa ispiratrice”. Non va dimenticato il brutto incidente alla mano che ha costretto il cantante a tenerla ferma per lungo tempo.

