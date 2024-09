Patrizia Vacondio, chi è la moglie di Nek: il primo incontro a Sassuolo

Da anni cantante di successo in Italia grazie al suo ricco repertorio artistico, dalle storiche Laura non c’è e Lascia che io sia alle più recenti collaborazioni con Francesco Renga, Nek ha una carriera alle spalle di grande valore. Ma, discorso professionale a parte, sul fronte privato può contare ormai da tantissimi anni sull’amore e sul supporto incondizionato della moglie Patrizia Vacondio. La coppia si è sposata nel 2006 dopo tanti anni di fidanzamento e dal loro matrimonio è nata la figlia Beatrice, che ha così allargato la famiglia già composta anche dalla prima figlia Martina, nata da una precedente relazione della donna.

Ma che cosa sappiamo di Patrizia Vacondio, moglie di Nek? Estranea al mondo dello spettacolo e molto riservata sul fronte privato, il suo nome e cognome sono noti proprio per via della storia d’amore con il cantante. Entrambi di Sassuolo, Nek aveva così ricordato il loro primo appuntamento in un’intervista a Vanity Fair del 2015: “Il giorno in cui la vita prese meglio la mira ero nel parcheggio di un pub con un mio amico. I fari della macchina hanno illuminato un paio di gambe, e salendo c’erano questi occhi scuri. Già la conoscevo di vista. Che sbandata“.

Nek e la moglie Patrizia Vacondio condividono dunque una storia d’amore ultraventennale ed hanno anche affrontato un periodo complicato, segnato da un tradimento del cantante. Fu proprio lo stesso Nek ad ammettere il suo errore e ad ottenere il perdono della donna, come raccontato nel 2015 a Vanity Fair sempre nel corso di quell’intervista.

I due si ritrovarono “ammettendo lo sbaglio. Chiedendo scusa. Guardandoci negli occhi, trovando lì la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra“. Un errore che ha messo a serio rischio la loro storia d’amore, ma alla fine l’amore che li unisce si è rivelato più forte di ogni cosa. Adesso, dopo il tradimento, “condivido tutto – ha spiegato il cantante – non tengo più l’altro all’oscuro, lontano, nell’omissione“.

