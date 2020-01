Nek, morto Don Carlo/ “Sei stato molto importante per me e la mia famiglia”

Il cantante Nek, nome vero Filippo Neviani, ha pubblicato sulla propria pagina Instagram un saluto speciale ad una persona a lui cara, Don Carlo. Per la scomparsa dell’uomo di Chiesa, il cantante di “Laura non c’è” ha postato uno scatto dello stesso defunto, con l’aggiunta di una bella e toccante didascalia. “Ciao Don Carlo!! – inizia così il post – sei stato molto importante per me e per la mia famiglia. Ancor prima per mia moglie che hai visto crescere e per la quale hai sempre nutrito un sentimento paterno forte. Ci hai unito in matrimonio, hai battezzato Martina e Beatrice. Hai seguito le nostre vite come fossero quelle dei tuoi figli”. Quindi Filippo ha aggiunto: “Sei stato un faro una guida per tantissimi fedeli e non, ai quali hai sapientemente spiegato che, quando giungerà quel giorno, ci verrà solo chiesto quanto amore avremo messo nella nostra vita”.

NEK, MORTO DON CARLO: IL COMMENTO DEI FOLLOWER

Il messaggio di Nek si conclude poi con queste parole d’affetto: “Ti ricorderò con alcuni versi di quella poesia che ci donasti il giorno delle nostre nozze: “Portami sulle tue ali di gabbiano leggero verso terre e mari lontani dove sirene cavalcano bianchi cavalli nordici”. Che Dio ti abbia in gloria”. Lo scatto ha fatto il giro del web, diventando in breve tempo virale. Al momento in cui vi scriviamo ha già toccato quasi sei mila like, e sono moltissimi anche i commenti da parte dei follower di Nek, che ovviamente hanno apprezzato il bel gesto dello stesso 47enne emiliano. Una sua fan ad esempio ha scritto: “Condivido tutto… Sono cresciuta con lui, guida e maestro di vita, dal battesimo mio, dei miei figli…. Fino a poco tempo fa….sarai sempre con noi”. E ancora: “Mi dispiace. Riposa in pace grande Don”. Moltissimi i cuori, ma anche i messaggi di condoglianze.

