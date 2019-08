Nel sole/ Su Rai 1 il film con Al Bano e Romina Power (oggi, 31 agosto 2019)

Il film Nel sole è la proposta di Rai 1 per la sua seconda serata di oggi, sabato 31 agosto 2019. La pellicola andrà in onda dalle 22:30 circa e risale al ’67, sotto la regia di Aldo Grimaldi e dei generi commedia e musical. Al centro della storia i personaggi di due giovanissimi Al Bano Carrisi e Romina Power, alias Carlo Carrera e Lorena Vivaldi e del loro amore pieno di complicazioni ed imprevisti. Nel cast figurano anche il duo comico siciliano Franco e Ciccio in ruoli secondari, oltre a Linda Christian, Enrico Montesano, Carlo Giordana, Loretta Goggi, Helene Chanel Walter Brugiolo, Vincenzo Crocitti, Enzo Maggio, Fulvio Mingozzi, Roland Bartrop e Carlo Taranto. Le musiche sono invece di Pino Massara, compositore italiano conosciuto negli anni Cinquanta e Sessanta per diverse canzoni pop come la popolare È solo questione di tempo e autore di diversi successi di Mina e Adriano Celentano, come I problemi del cuore e Prendi una matita per la prima e Le lunghe notti e Grazie prego scusi del cantautore molleggiato.

Nel sole, la trama del film

La trama di Nel sole segue le vicende del giovane Carlo Carrera, uno studente povero che si divide fra lo studio al liceo e il laoro come cameriere. Nega i suoi problemi economici con gli amici e finge di essere figlio di un ricco imprenditore e di vivere nella villa di Ivana Vannucci, presso cui lavorano come autista e maggiordomo i due amici Franco e Ciccio. Il suo obbiettivo non è tra l’altro mentire ai compagni di scuola, ma avvicinarsi alla ragazza che gli fa battere il cuore: Lorena Vivaldi. Le sue menzogne tuttavia rischiano di saltare quando un amico della ragazza lo sorprende mentre lavora in un ristorante e decide di invitarsi alla villa alcuni giorni più tardi per una festa a sorpresa. Nonostante il rientro inaspettato, Ivana decide di assecondare la farsa di Carlo e si spaccia per sua sorella, ma l’amico di Lorena è sicuro che stia mentendo e continua a perseguitarlo. Fino a che non lo coglie sul fatto proprio al lavoro. Carlo perde il lavoro a causa delle umiliazioni subite dai coetanei e decide di lasciare la scuola, iniziando nel frattempo una relazione inaspettata con Ivana. Vive così in quel lusso che ha sempre sognato, salvo poi scoprire che la ragazza in realtà viene mantenuta da un ingegnere ricco, il vero proprietario della villa. Visto l’arrivo imminente dell’uomo, Ivana gli chiede di allontanarsi per qualche tempo dalla proprietà e non riuscendo a convincerlo, farà in modo di accusarlo di furto. Un evento che spingerà invece Lorena a farsi avanti.

