NELLA CONTRO SUO PADRE PASQUALE/ La moglie Dora va via, lui… (C’è posta per te)

Continua lo scontro tra Nella e Dora a C’è Posta per te. La prima la accusa di non essere stata sempre così accogliente: “Quante volte sono venuta a casa tua ed eri arrabbiata? Io provo anche disagio, vergogna ad un certo punto però sono comunque venuta.” dichiara Nella, ma Dora non è da meno. Arriva infatti a dichiarare di voler chiudere la busta “Io non ho niente da dire, lui può fare come vuole” dice, rivolgendosi al marito. Dora poi si commuove “È per rabbia!” ammette, trovando poi la vicinanza della De Filippi che cerca di confortarla. Nonostante i tentativi della De Filippi, Dora decide di chiudere e non rimanere in studio. Lascia suo marito Pasquale da solo, mentre Maria la raggiunge dietro le quinte. “Ci ho provato ma non ce la faccio” è poi la frase della conduttrice, che rientra da sola in studio. Pasquale però, a differenza della moglie, apre la busta e riabbraccia sua figlia Nella. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Nella contro suo padre e la nuova moglie Dora a C’è Posta per te

Nella è la protagonista della seconda storia di questa nuova puntata di C’è Posta per te. È mamma di 5 figli, è anche nonna, ma non riesce a rassegnarsi al fatto di non essere figlia. Ha 51 anni e ha deciso di smetterla di elemosinare l’amore di suo padre Pasquale. Oggi arriva a C’è Posta per te per capire infatti se lui tiene a lei oppure “devo considerarmi un’orfana”, dichiara a Maria De Filippi. L’allontanamento sarebbe stato causato dalla seconda moglie di suo padre, Dora, con la quale non ci sono ottimi rapporti. Ma la rottura definitiva arriva quando Maria Assunta, figlia di Nella, partorisce il nipotino di Pasquale. La donna, infatti, decide di non avvisare subito suo padre e Dora in quanto notte fonda. Il giorno dopo l’uomo viene però a saperlo da altre persone del paese.

Nella chiama suo padre Pasquale e la moglie Dora a C’è Posta per te

Questo fa infuriare Pasquale che decide di chiudere i rapporti con sua figlia Nella. La donna è però convinta che sia stato un pretesto di Dora per allontanare da lei definitivamente suo padre. Oggi sia Dora che Pasquale sono in studio e Nella chiede subito a suo padre se voglia esserlo davvero oppure no. “Quella della nascita di tuo nipote è solo un pretesto, voglio capire perché sei sparito per un anno!” È Dora però la prima a parlare: “Allora dovevo fare davvero la matrigna cattiva con te!” Lo scontro si accende subito tra le due donne, ma è poi anche Pasquale a dire la sua, tornando a parlare della questione del parto. Come andrà a finire tra loro? Ci sarà la pace?



© RIPRODUZIONE RISERVATA