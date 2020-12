Nelle tue mani, la storia vera/ Un film nato alla fermata di un treno a Parigi

Nelle tue mani, film in onda stasera su Rai 2, è ispirato a una storia vera. Tutto è nato da un episodio che ha visto protagonista proprio il regista Ludovic Bernard. L’idea per la sceneggiatura gli venne mentre era alla stazione di Bercy a Parigi mentre aspettava un treno. All’improvviso sentì una straordinaria musica leggera all’interno della struttura e andò alla ricerca della fonte. Un ragazzo era seduto a un pianoforte e regalava questa splendida melodia alle orecchi dell’autore. Questo fu colpito anche dal modo di fare del ragazzo che sembrava totalmente slegato dal mondo della musica classica dove era in quel momento proiettato grazie al suo incredibile talento. Fu così che Bernard iniziò a scrivere il film una volta salito sopra al treno che doveva prendere.

Nelle tue mani, la storia vera: da un episodio l’ispirazione

L’ispirazione di Nelle tue mani nasce da una storia vera, come abbiamo visto, e poi si è sviluppata nella mente di Ludovic Bernard. Un giovane ragazzo a un pianoforte gli fece venire in mente questo racconto di rivincita e grande sofferenza. Quello splendido talento prese così il nome di Mathieu Malinski, il protagonista del film, scrivendo la sua storia proprio nelle periferie parigine dove l’autore aveva incontrato la sua “musa” ispiratrice. Sarà dunque interessante seguire il film con attenzione per immaginare di provare anche noi le grandi emozioni scaturite all’interno del cuore dello stesso professionista.



