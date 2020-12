Nelle tue mani/ Su Rai 1 il film con Jules Benchetrit (oggi, 30 dicembre)

Nelle tue mani va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 30 dicembre. Si tratta di una pellicola prodotta è realizzata nel 2018 grazie ad una coproduzione tra Francia e Belgio la cui regia è stata affidata a Ludovic Bernard il quale si è occupato anche di soggetto e sceneggiatura in collaborazione con Johanne Bernhard. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Thomas harding Meyer con il montaggio di Romain Rioult mentre le musiche della colonna sonora sono di tanti famosi interpreti tra cui anche Bach e Harry Allouche. Nel cast sono presenti Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Louis Vazquez, Karidja Tourè, Xavier Guelfi, Andrea Marcon e Michel Jonasz.

Nelle tue mani, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Nelle tue mani. Una zona periferica della Francia vive un giovane sbandato di nome Mathieu il quale trascorre gran parte delle proprie giornate tra situazioni di pericolo e tentativi di furto e quant’altro. Sua madre è disperata, ma non riesce a trovare alcun genere di situazione che possa permettere al ragazzo di tornare ad essere un studente oppure possa percorrere una strada che lo porti a diventare un lavoratore premuroso e soprattutto onesto. Un giorno mentre il ragazzo si trova all’interno della metropolitana, inizia a strimpellare qualcosa con un piano che porta sempre.

Per puro caso si ritrova in quella metropolitana un insegnante di musica di un importante conservatorio della zona il quale si rende conto immediatamente dell’incredibile talento di cui dispone il giovane per cui vorrebbe aiutarlo. L’insegnante si dice pronto a pagargli la retta per frequentare il conservatorio dove lui cerca di far capire al giovane l’incredibile dono che il Signore gli ha dato nelle sue mani che praticamente gli permette di creare musica ad un livello straordinario, soprattutto se si considera il fatto che non abbia mai studiato questo genere di materia.

Il ragazzo rimane affascinato dalle parole del professore, ma in virtù della sua indole ribelle e soprattutto della sua scarsa volontà cerca in ogni modo di non frequentare quella scuola. Soltanto grazie all’incredibile forza di volontà del maestro e soprattutto al supporto che trova all’interno della famiglia, si riuscirà a salvare un vero talento della musica che con le sue mani saprà incantare milioni di spettatori ed appassionati in tutto il mondo. Una storia straordinaria che racconta come molto spesso talento e frustrazione siano depositari di uno stesso dono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA