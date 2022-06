Nell’ombra del killer/ Su Rai 2 il film con Aubrey Stevens

Nell’ombra del killer, film di Rai 2 diretto da Brian Skiba

Nell’ombra del killer andrà in onda su Rai 2 a partiredalle ore 21.05 oggi, sabato 11 giugno. An Organized Killer è stato girato nel 2021 da Brian Skiba. Allison McAtee è un’attrice e produttrice americana, famosa per Bloomington e The Haves and the Have Nots. Andrew Spach è un attore statunitense, noto per film tv come Angels of Mercy e Paper Birds.

Aubrey Stevens è un’attrice americana, che è comparsa in film quali Pursuit e 47 hours. Si tratta di un film thriller per la televisione che si muove grazie alla suspence e nonostante qualche piccolo errore di messinscena o buco di sceneggiatura si lascia guardare dall’inizio alla fine.

Nell’ombra del killer, la trama del film

Il film TV Nell’ombra del killer ha per protagonista Grace McGuire, che trascorre una vita caotica. Ha appena divorziato dal marito, deve lavorare nel suo ristorante e gestire una figlia adolescente. A un certo punto comincia a frequentare Alex, un giovane ragazzo, che lavora nel suo locale. Nel giro di poco la sua vita andrà in frantumi. Sicuramente ci saranno momenti di alta tensione con la ragazza che dovrà riuscire ad affrontare anche i suoi fantasmi del passato. Come andrà a finire?

