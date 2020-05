Nemico pubblico/ Video, su Rai 3 il film con Will Smith e Gene Hackman

Pubblicità

Nemico pubblico va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, giovedì 14 maggio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola del 1998 realizzata negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Touchstone Pictures mentre la distribuzioni ai botteghini è stata gestita dalla Buena Vista Pictures. La regia di questo film è stata curata da Tony Scott con soggetto e sceneggiatura ideati e sviluppati da David Marconi. Il montaggio è stato curato da Chris Lebenzon, il ruolo di direttore della fotografia è stato svolto da Daniel Mindel e nel cast sono presenti Will Smith, Gene Hackman, Jon Voigt, Regina King, Gabriel Byrne e Lisa Bonet.

Nemico pubblico, la trama del film

Ecco la trama di Nemico pubblico. Siamo verso la fine degli anni novanta in un clima politico decisamente cambiato negli Stati Uniti d’America dove si sta discutendo di una importante legge che permetterebbe alle agenzie governative di avere maggiore controllo su tutti gli individui presenti nel territorio nazionale. Tutti i sostenitori della legna fanno presente come essa permetterebbe di aumentare in maniera considerevole il grado di sicurezza all’interno degli Stati Uniti d’America ma dall’altra parte ci sono diverse associazioni contrarie in quanto la legge andrebbe a eliminare del tutto ogni genere di forma di tutela per quanto concerne la privacy delle persone. Uno dei principali personaggi politici che contrasta questa legge è un membro dello stesso congresso il quale viene contattato da un agente della NSA con lo scopo ufficiale di parlare di alcune situazioni riguardanti soprattutto la legge e anche il traffico di droga. I due si incontrano in un parco pubblico ma l’agente, avendo ricevuto l’ordine di eliminare il membro del congresso, lo uccide inscenando una morte che sarebbe avvenuta per mezzo dell’utilizzo di droga da parte dello stesso membro. Una volta andato via l’agente si renderà conto che quanto accaduto è stato ripreso da un ricercatore che aveva installato una videocamera nei pressi del parco.

Pubblicità

Ben sapendo l’importanza di quanto accaduto e soprattutto di come la sua vita sia improvvisamente in pericolo decide di realizzare un paio di copie del video dell’assassinio e di cui una sarà consegnata ad un giornalista mentre l’altra sarà data accidentalmente ad una sua vecchia conoscenza ai tempi del college senza peraltro che questi lo sappia, l’avvocato Robert Clayton Dean. Poche ore più tardi Il ricercatore sarà ucciso da un camion e lo stesso giornalista verrà fatto fuori ma con il passare del tempo gli agenti segreti si renderanno conto di come il ricercatore abbia consegnato un’altra copia del video ad un’altra persona. Analizzando tutti gli elementi in loro possesso gli agenti si renderanno conto di come il video si è entrato nelle mani dell’avvocato per cui decidono di minare la sua vita ed in particolar modo confezionano ad hoc una serie di prove che fanno passare l’avvocato quale colpevole di aver fatto uscire delle importanti informazioni e di averle date ad una donna che era sua ex fidanzata. La vita dell’avvocato improvvisamente va in frantumi anche dal punto di vista sentimentale per cui si vede costretto a fronteggiare da solo gli agenti segreti arrivando ad ottenere il supporto di un ex agente NSA che da anni viveva nell’ombra temendo a sua volta delle ritorsioni da parte del Governo degli Stati Uniti. I due riusciranno ad incastrare i vari agenti e le varie figure politiche tirate in ballo nella vicenda e soprattutto salvare il congresso degli Stati Uniti d’America da un piano di sabotaggio.

Video, il trailer di Nemico pubblico





© RIPRODUZIONE RISERVATA