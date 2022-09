Neonata rischia la vita: aereo militare da Alghero al Gaslini/ “Massima tempestività”

Neonata in pericolo di vita: questa mattina è scattata l’emergenza assoluta sulla tratta compresa fra Alghero e Genova per un trasporto sanitario d’urgenza, eseguito dall’equipaggio di un Falcon 900 del trentunesimo stormo dell’Aeronautica Militare. Le testate giornalistiche locali riportano che la richiesta di trasferimento, come prevede il protocollo in casi come questi, è giunta dalla Prefettura di Sassari alla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell’Aeronautica che, fra le proprie mansioni, ha anche quella di attivare i propri velivoli per fare fronte a questo genere di necessità.

Il Falcon 900, decollato dall’aeroporto militare di Ciampino alla volta di Alghero, ha caricato la neonata in pericolo di vita a bordo, unitamente all’équipe medica specialistica, e prontamente è ripartito verso nord, alla volta della città di Genova, con l’atterraggio all’aeroporto del capoluogo ligure alle 13.30 circa, prima che la bambina venisse portata all’ospedale pediatrico “Gaslini” in ambulanza.

NEONATA RISCHIA LA VITA: AEREO MILITARE LA TRASFERISCE A GENOVA DALLA SARDEGNA

Il trasferimento della neonata in pericolo di vita dalla Sardegna alla volta di Genova si è completato in maniera positiva e senza intoppo di nessuna natura. L’Aeronautica Militare ha rilasciato una dichiarazione che è stata ripresa da testate giornalistiche sarde e ligure, anch’esse impegnate nella descrizione dell’eccezionale trasporto della piccola.

“Missioni di questo tipo – si legge all’interno della nota – necessitano della massima tempestività. I nostri reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze”. Attualmente, la neonata è stata affidata alle cure dei medici dell’ospedale “Gaslini”, nei quali sono riposte tutte le speranze di salvezza della giovanissima paziente, ancora sospesa tra la vita e la morte.

