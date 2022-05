Neonato abbandonato per strada a Catania/ Carabinieri: “Sta bene, indaghiamo”

Un neonato è stato abbandonato per strada a Catania all’interno di una cesta. La notizia è stata commentata direttamente dai carabinieri che l’hanno ritrovato ai microfoni de “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 30 maggio 2022. L’appuntato scelto Calcagno ha asserito: “Siamo arrivati insieme al collega sul posto e abbiamo visto increduli questa cesta, constatando che il bimbo si trovava dietro un muro di cinta diroccato, con il cordone ombelicale pieno di sangue attaccato con una molletta da bucato. Abbiamo chiamato subito i soccorsi e con una signora l’abbiamo avvolto in una coperta, era nudo”.

Gli ha fatto eco il collega intervenuto con lui: “L’emozione è stata enorme, fortunatamente la persona che l’ha sentito piangere ha notato che non si trattava di gattini, ma di un bambino. Quando l’abbiamo visto è stato come se fosse stato figlio nostro: l’abbiamo protetto e l’abbiamo portato all’interno della nostra autoradio”.

NEONATO ABBANDONATO PER STRADA A CATANIA: COME STA?

I medici dell’ospedale di Catania raccontano che il neonato abbandonato “è arrivato da noi in buone condizioni e ha avuto un parto non difficile. È stato subito nutrito, allattato, controllato e ha subito ricevuto le coccole di cui aveva bisogno. Come l’abbiamo chiamato? Si è pensato al nome Germano perché è il Santo del giorno nel quale è stato ritrovato vivo, poi si vedrà. Per ora è, appunto, Germano”.

La mamma che ha messo al mondo il neonato rischia una denuncia per abbandono di minore. Le indagini si stanno concentrando soprattutto sulla cesta, sul sangue e sulle telecamere: “Fino a questo momento – hanno asserito i carabinieri a ‘La Vita in Diretta’ – le immagini non hanno dato elementi utili. Il raggio si sta però ampliando e stiamo tentando di fare tutto ciò che è possibile per addivenire all’individuazione di chi si è reso responsabile di questo gesto”.

