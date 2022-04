Nero a metà 3, dov’è stata girata?/ Tutte le location dell’acclamata serie-tv

Le location della fiction, da Rione Monti all’Esquilino

E’ iniziata la terza stagione di “Nero a metà“. La serie con protagonista Claudio Amendola, nei panni di Carlo Guerrieri, andrà in onda alle ore 21.25 ogni lunedì su Rai Uno per un totale di sei puntate. Anche questa stagione, come le precedenti, di Nero a metà è ambientata a Roma. Il commissariato si trova nel Rione Monti. Vedremo inoltre numerosi club affacciati sul Tevere, il centro storico e vari quartieri periferici abitati anche da numerose comunità di immigrati. Tra le location scelte per girare le scene della serie tv, ricordiamo anche le strade del Rione Esquilino. Ovviamente non mancheranno le riprese aeree della capitale. Molte scene come le ambientazioni mediche, il centro di medicina legale e dei laboratori della scientifica sono state girate invece presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani e il Policlinico Casilino.

Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz e il resto del cast

La location principale di Nero a metà, fin dalla prima stagione, in onda nel 2018, è la città di Roma. Questa non fa semplicemente da sfondo ma da vero e proprio intercapedine per collegare i vari personaggi, diventando così un personaggio a sè di questa acclamata serie TV. Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz e il resto dell’ottimo cast si muovono per le sue vie, principali o meno, tentando di risolvere casi ordinari e ben più complessi. A ciò si aggiunge il lavoro negli studi televisivi e cinematografici, così da ricreare scene al chiuso, tra appartamenti e altri locali. Nel cast di “Nero a Metà 3” troviamo anche Margherita Laterza (Clara, moglie di Guerrieri ritenuta defunta che si ripresenta a Roma per costituirsi), Giulio Cristini (Riccardo, avvocato, fidanzato di Alba) e Diego Ribon (superiore di Micaela Carta).

