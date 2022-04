Ferruccio Amendola, chi è il padre di Claudio Amendola/ Il doppiatore di De Niro e Sylvester Stallone

CHI È FERRUCCIO AMENDOLA?

Claudio Amendola sarà uno dei grandi protagonisti della puntata di oggi di Domenica In e non potrà mancare un pensiero al padre, il grande Ferruccio Amendola. L’attore, infatti, è un grande figlio d’arte: suo padre è stato uno dei più importanti doppiatori del panorama italiano, prestando la voce alle principali star internazionali. Qualche nome? Da Robert De Niro e Sylvester Stallone, passando per Dustin Hoffman e Tomas Milian.

Attivo anche come interprete, Ferruccio Amendola ha scritte pagine importanti del cinema italiano, con la sua voce calda e profonda, perfetta per ogni tipo di genere cinematografico. La sua grande duttilità e il suo enorme talento si sono confermati anche sul piccolo schermo, basti pensare al doppiaggio di Bill Cosby nelle sit-com I Robinson e Cosby, o ancora al doppiaggio del cane Tequila nella serie televisiva Tequila e Bonetti.

FERRUCCIO AMENDOLA, PADRE DI CLAUDIO:”ERA UN PERFEZIONISTA”

Impossibile dimenticare alcune sue interpretazioni sul grande schermo, ma Ferruccio Amendola resterà nella storia soprattutto per la sua attività da doppiatore. Dal successo degli spot pubblicitari all’ottimo riscontro degli sceneggiati televisivi, ha iniziato a collaborare con la C.D.C. negli anni cinquanta, società lasciata nel 1994 per fondare la sua Compagnia Doppiatori, nella quale ha lavorato fino alla morte.

“Aver avuto un padre come lui fa sì che posso rivederlo spesso e come doppiatore posso risentirlo”, ha ricordato recentemente il figlio Claudio Amendola ai microfoni dell’Ansa: “Un suo film lo becchi sempre a occhi chiusi, non c’è verso, anche se cambiava timbro per ogni ruolo, era un perfezionista, uno stakanovista”. Ferruccio Amendola è morto il 3 settembre 2001 all’età di 71 anni, stroncato da un tumore alla gola che lo affligeva da tempo. Grande partecipazioni ai funerali celebrati nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, con tante presenze di spicco del mondo del cinema e dello spettacolo italiano.

